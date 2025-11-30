خبرگزاری کار ایران
تسلیت عارف به اسماعیل سقاب اصفهانی

در پی درگذشت ناگهانی همسر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی، محمدرضا عارف در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی

درگذشت همسر گرامیتان در سانحۀ دلخراش رانندگی موجب تأثر و تأسف عمیق شد. 

این مصیبت جانکاه را صمیمانه به جنابعالی، خانواده محترم و بستگان معزّز تسلیت عرض می‌کنم.

امید آن دارم که در سایۀ رحمت واسعه الهی، روح آن بانوی مؤمنه در آرامش و مغفرت الهی قرار گیرد و خداوند منّان به فرزندان عزیزتان و دیگر همراهان  که در این حادثه تلخ مصدوم شده‌اند، شفای کامل و عاجل عنایت فرماید.

برای جنابعالی در تحمل این فقدان سنگین، صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسالت دارم و امیدوارم الطاف الهی تسکین‌بخش قلب داغدارتان باشد.

انتهای پیام/
