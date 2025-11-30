دعای آذری جهرمی برای سقاب اصفهانی و رضا امیرخانی در جوار حرم امام علی (ع)
محمدجواد آذری جهرمی حوادث پیش آمده برای خانواده معاون رئیس جمهور و همچنین سقوط رضا امیرخانی تلخ توصیف کرد و گفت: ضمن عرض تسلیت به جناب آقای سقاب اصفهانی برای مصائب وارده بر ایشان، برای صبر ایشان و همچنین سلامتی و شفای جناب آقای امیرخانی، در کنار مضجع نورانی امیرالمومنین، علی علیهالسلام دست به دعا برمیدارم.
به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود در واکنش به حادثه پیش آمده برای خانواده معاون رئیس جمهور و همچنین سقوط رضا امیرخانی نوشت:
چه لحظهی تلخی! از پرواز پیاده شدم، گوشی رو روشن کردم. دو خبر تلخ رو با هم دیدم. گیج موندم. اولی خبر مصیبت دشوار و پردرد وارد شده بر آقای سقاب اصفهانی و دیگری خبر سقوط نویسنده شهیر و دوست داشتنی، دوست قدیمی، آقای رضا امیرخانی در حین پرواز با پاراگلایدر بود. امتحانات الهی، برخی وقتها سخته و برای تحملشون صرفا باید از بارگاه عظیم خودش استمداد طلبید. ضمن عرض تسلیت به جناب آقای سقاب اصفهانی برای مصائب وارده بر ایشان، برای صبر ایشان و همچنین سلامتی و شفای جناب آقای امیرخانی، در کنار مضجع نورانی امیرالمومنین، علی علیهالسلام دست به دعا برمیدارم.