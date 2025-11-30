دعای آذری جهرمی برای سقاب اصفهانی و رضا امیرخانی در جوار حرم امام علی (ع)

به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود در واکنش به حادثه پیش آمده برای خانواده معاون رئیس جمهور و همچنین سقوط رضا امیرخانی نوشت:



چه لحظه‌ی تلخی! از پرواز پیاده شدم، گوشی رو روشن کردم. دو خبر تلخ رو با هم دیدم. گیج موندم. اولی خبر مصیبت دشوار و پردرد وارد شده بر آقای سقاب اصفهانی و دیگری خبر سقوط نویسنده شهیر و دوست داشتنی، دوست قدیمی، آقای رضا امیرخانی در حین پرواز با پاراگلایدر بود. امتحانات الهی، برخی وقتها سخته و برای تحملشون صرفا باید از بارگاه عظیم خودش استمداد طلبید. ضمن عرض تسلیت به جناب آقای سقاب اصفهانی برای مصائب وارده بر ایشان، برای صبر ایشان و همچنین سلامتی و شفای جناب آقای امیرخانی، در کنار مضجع نورانی امیرالمومنین، علی علیه‌السلام دست به دعا برمی‌دارم.

