ذوالنوری در گفتوگو با ایلنا:
آمریکا باید برای بازگشت به رابطه با ایران «اعتمادسازی» کند/ مردم ما نمیخواهند به بلایی که سر قذاقی و صدام آوردند، مبتلا شوند
یک نماینده مجلس گفت: مردم ما نمیخواهند به آن بلایی که سر قذاقی و صدام و دیگران آوردند، مبتلا شوند چراکه هوشمند و زیرک هستند و دشمن را میشناسند، پس به آمریکا میگوییم خودت این ارتباط را درست کن از دشمن ما حمایت نکن.
مجتبی ذوالنوری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که امروز افکار عمومی مطرح میکند ایران در منطقهای واقع شده است که همیشه درگیر بحران بوده است، راه حل برون رفت از بحران چیست و اگر مذاکره نمیکنیم چه اقدامی را باید انجام دهیم، گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ وقت نه مخالف مذاکره بوده و نه مخالف ارتباط با دنیا است.
اگر آمریکا بخواهد ارتباطش با ما وصل شود، باید اعتماد ملت ایران را جلب کند
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما فقط دو کشور و یک رژیم را از ابتدای انقلاب از مسیر مذاکراتمان کنار گذاشتهایم. یکی رژیم صهیونیستی است که مشروع نیست و ما آن را حکومت و دولت نمیدانیم؛ دیگری رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی است که پس از حرکت اسلامخواهان، آقای نلسون ماندلا و انقلابیون، تغییر کرد و دیگر آپارتاید آنجا حاکم نیست و الان یکی از روابط خوب ما با این کشور است. کشور دیگر آمریکا است که ما قطعکننده ارتباط نبودیم؛ بعد از تسخیر لایه جاسوسی این آمریکاییها بودند که ارتباط دیپلماتیک خودشان را با ما قطع کردند.
وی تاکید کرد: ما قطعکننده ارتباط با آمریکا نبودیم و اگر امروز این کشور بخواهد ارتباطش با ما وصل شود، ابتدا باید اعتماد ملت ایران را جلب کند؛ چراکه دشمن از دهها سال قبل از انقلاب سابقه خودش را نشان داده است. هر چه از سابقه این کشور از کودتای ۲۸ مرداد و سایر موارد تا امروز سراغ داریم همراه با شرارت و دشمنی بوده است.
مردم ما نمیخواهند به بلایی که سر قذاقی و صدام و دیگران آوردند، مبتلا شوند
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آمریکا خودش رابطهاش را با ما قطع کرده است؛ اگر میخواهد با ما در ارتباط باشد باید اعتماد ما را جلب کند و ثابت کند از دشمن خونی ما در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی حمایت نمیکند.
وی در پاسخ به اینکه آیا آمریکا میتواند دست از حمایت رژیم صهیونیستی بردارد، گفت: بله، چرا نتواند؟ اگر بخواهد میتواند این کار را انجام دهد. اما اگر حمایت کند و دست برندارد یعنی دارد با ما میجنگد. حالا که میجنگد و دست چندنیاش زیر دستکش مخملی است؛ پس ما نباید فریب بخوریم و این هوشمندی مردم ماست که فریب نمیخورند و کلاه سرشان نمیرود.
ذوالنوری یادآور شد: مردم ما نمیخواهند به آن بلایی که سر قذاقی و صدام و دیگران آوردند، مبتلا شوند چراکه هوشمند و زیرک هستند و دشمن را میشناسند، پس به آمریکا میگوییم خودت این ارتباط را درست کن از دشمن ما حمایت نکن.
اگر دشمن از منطقه خارج شود همه کشورهای منطقه خوشحال میشوند
وی ادامه داد: بحث دیگری که باید آمریکاییها در راستای اعتمادسازی انجام دهند این است که امنیت منطقه ما را تهدید نکنند، جمع کنند و بروند. در منطقه ما چه کار میکنند؟ هر وقت ما از آنها دعوت کردیم بیایند. آمریکا با دعوت چه کسی آمده است؟ چرا در منطقه ما عامل ناامنی شده است؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این که آیا کشورهای حاشیه خلیج فارس میپذیرند که آمریکا منطقه ما را ترک کند، گفت: بله، چرا نپذیرند؟ اگر دشمن از منطقه خارج شود همه کشورهای منطقه خوشحال میشوند، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم خوشحال میشوند. قطعا کشورهای منطقه از خروج آمریکا استقبال خواهند کرد، الان جرأت و قدرتش را ندارند که به آمریکا بگویند بالای چشمت ابروست و مانند جمهوری اسلامی استقلال و شجاعت ندارند که مقابلشان بایستند و اِلا اگر خود اینها منطقه را ترک کنند، کشورهای منطقه خوشحال خواهند شد که منطقه دست خودشان باشد.
اگر اثبات شود هدف آمریکا هدف براندازی نیست، طبیعتاً ایران منعی برای برقراری ارتباط نخواهد داشت
وی گفت: نکته دیگر این است که در امور داخلی ما دخالت نکنند. این امر کجایش غیرمنطقی است؟ دشمن هرجا این کارها را انجام داد، همان طور که حضرت آقا فرمودند شاید در آینده نه چندان نزدیک ما این ارتباط را داشته باشیم. حال چرا میفرمایند آینده نه چندان نزدیک؟ زیرا کار دشمن باید راستیآزمایی شود که مبادا فریب مقطعی باشد اگر واقعا اثبات شد که دشمن هدفش براندازی جمهوری اسلامی، زیادهخواهی و از بردن منافع مردم ما نیست، طبیعتاً ایران جمهوری اسلامی منعی برای برقراری ارتباط نخواهد داشت.