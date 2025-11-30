تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی ۴۸ فقره ملک و زمین

این املاک و زمین‌ها متعلق به بانک سپه، سازمان زندان‌ها، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی است که در استان‌های تهران،البرز،کرمانشاه،ایلام، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران ، خوزستان، همدان، هرمزگان و زنجان قرار دارد.

در این جلسه وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی، معاون اجرایی رییس‌جمهور، سخنگوی دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند.