علیرضا عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این‌که امروز مشکلات معیشتی مردم را تحت فشار قرار داده است از سوی دیگر هم نرخ بنزین افزایش پیدا کرده برای کاهش آثار تورمی این موضوع چه اقداماتی باید صورت گیرد، گفت: یکی از موضوعاتی که در بودجه سال گذشته ما بسیار به آن توجه داشتیم اما متاسفانه دولت همراهی نکرد این بود که دولت پیشنهاد داشت که ارز کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد برسد و ما در مجلس تلاش زیادی کردیم تا جلوی این کاهش را بگیریم اما موفق نشدیم و دولت عملاً ۳ میلیارد دلار از منابع تخصیصی را کم کرد؛ طبیعی است که چنین تصمیمی اثرات سنگینی بر بازار بگذارد.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تاکید کرد: بحث اصلی این است همین میزان ارز ترجیحی که الان وجود دارد، نظارت شود درست پیاده‌سازی شود؛ به موقع به میزان تأمین شود و توزیع آن به اندازه باشد. متاسفانه وزارت جهاد کوتاهی‌هایی در این قسمت داشت و ما هم در مجلس بسیار تلاش کردیم که این کوتاهی را بپذیرد که یک جاهایی را پذیرفت و به سمت اصلاح رفت و یک جاهایی را هم با وجود پذیرش نتوانست اصلاح کند.

وی ادامه داد: تغییرات متعددی در وزارت جهاد انجام می‌شود. افراد متعددی در آنجا حضور پیدا می‌کنند باید ببینیم آیا توان برداشتن بار را دارند یا خیر.

این نماینده مجلس با اشاره به خشکسالی و کمبود نهاده‌ها در داخل کشور ادامه داد: امروز با توجه به خشکسالی‌ها نهاده‌ها هم کم شده است ما شرایط سخت را می‌پذیریم، اما حتی همان مقدار نهاده‌ای که وارد کشور شد هم درست توزیع نشد. یعنی دولت برنامه‌ریزی متناسبی نداشت تا آن ۳ میلیارد دلار کاهش را برنامه‌ریزی کند.

عباسی بیان کرد: امسال ما باید متفاوت‌تر از سال قبل عمل می‌کردیم، چرا؟ چون سال قبل ۳ میلیارد دلار ارز بیشتر داشتیم و خشکسالی ما به اندازه امسال نبود. می‌خواهم بگویم ما شرایط جنگی داریم ولی متناسب با شرایط جنگی اقدام نمی‌کنیم. ما انتظارمان از دولت این بود که متناسب با شرایط جنگی اقدام کند. اما نه وزیر و نه زیر مجموعه‌های وزیر این گونه اقدام نکردند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به استیضاح وزیر کشاورزی گفت: یکی از دلایلی که طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گرفته، همین مسائل است. هدف ما کمک به سفره مردم است. اگر مدیری ناتوان است یا در مجموعه‌اش تخلف وجود دارد، باید اصلاح شود. یک موقع این بحث مطرح نشود که این اقدام ناشی از اختلاف با دولت است، خیر این کمک به دولت است چون نتیجه اصلاحات موجب افزایش رضایتمندی مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت به‌دنبال حمایت از دولت است، گفت: اگر بخشی از نظارت‌های ما برای دولت خوشایند نباشد، باید پذیرفت که این نظارت‌ها در راستای کمک به مدیریت کشور است و سنگ اندازی نیست؛ چرا که امروز مردم در فشار هستند.

