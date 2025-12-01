خبرگزاری کار ایران
رفیعی در گفت‌وگو با ایلنا:

تعطیلی‌ها برای کاهش آلودگی نیست/ دستورالعمل‌های مواجهه با آلودگی هوا بدون هیچ سانسور ارائه شود

رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس، با انتقاد از ضعف مدیریت آلودگی هوا تأکید کرد: تعطیلی‌های اخیر با هدف کاهش آلودگی انجام نمی‌شود، بلکه برای جلوگیری از مواجهه مستقیم مردم ـ به‌ویژه کودکان ـ با آلاینده‌هاست و دستگاه‌ها در اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون هوای پاک کوتاهی می‌کنند.

سمیه رفیعی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تداوم آلودگی هوا در کشور و تعطیلات پی در پی در خصوص این مسئله به جای برطرف و حل کردن این معضل و اینکه چرا موانع  و مشکلاتی مانع اجرای قانون هوای پاک  شده است، گفت: تعطیلی‌های اعمال‌شده در روزهای اخیر برای کاهش حجم آلودگی شاید به دلیل تردد کمتر خودروها در سطح شهر باشد ؛ اما دلیل واقعی این اقدام برای جلوگیری از مواجهه مردم با آلاینده‌ها است.

کودکان حجم بیشتری از آلاینده‌ها را استنشاق می‌کنند 

وی خاطرنشان کرد: در شرایط پایدار جوی، به‌ویژه کودکان که قد کوتاه‌تری دارند و تعداد تنفس‌شان بیشتر است، حجم بیشتری از آلاینده‌ها را استنشاق می‌کنند و تأثیر این آلودگی در سنین رشد بسیار شدید است.

 دستورالعمل‌های مواجهه با آلودگی هوا بدون هیچ سانسوری ارائه شود

رئیس فراکسیون محیط زیست  مجلس   با انتقاد از کمبود اطلاع‌رسانی شفاف افزود: درباره این دلایل به خوبی با مردم صحبت نمی‌شود. یک نکته دیگری که وجود دارد این حق مردم است که اطلاعات درست و به‌روز درباره وضعیت آلودگی هوا داشته باشند. تابلوهای شاخص کیفیت هوا باید اطلاعات به روز را منتشر کنند و هم یکسری دستگاه‌ها مانند سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت باید دستورالعمل‌های مواجهه با آلودگی هوا  در این روزها بدون هیج سانسوری    به‌صورت دقیق منتشر کنند؛ این مطلب بسیار مهم است  تا مردم بتوانند رفتار خود را در این شرایط مدیریت کنند.

اساساً تجهیزات لازم در اختیار هواشناسی برای پیش‌بینی پایداری جوی نیست

وی  با بیان اینکه  متاسفانه در حوزه  مدیریت آلودگی هوا همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد،  گفت: من حداقل اراده جدی برای کنترل، مدیریت  یا کاهش آلودگی هوا نمی‌بینم و این نحوه مدیریت اثری ندارد. به طور مثال امروز  در حوزه خودروهای فرسوده، به جای خروج واقعی از چرخه حمل‌ونقل، بیشتر شاهدیم  که مابه ازای هر تولید   گواهی اسقاط صادر می‌شود؛ در حالی که خودرو همچنان در شهر تردد می‌کند و مصرف سوخت و آلایندگی را بالا می‌برد و متاسفانه در این زمینه‌ها با اینکه قانون‌های بالادستی مانند قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک موجود است؛ اما اجرای قانون در هر دو حوزه   ناقص است.

رفیعی با اشاره به اینکه یکسری قوانین مدیریتی در کشور وجود دارد و متاسفانه این تدابیر هم به درستی اجرایی و عملیاتی نمی‌شود، بیان کرد: مثلاً در یکی از مصوبات آمده که سازمان هواشناسی باید ۹۶ ساعت قبل، پیش‌بینی پایداری جوی ارائه کند؛ در حالیکه اساساً تجهیزات لازم در اختیار هواشناسی نیست، در صورتی که تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا منوط به گزارش هواشناسی است و به جهت نبود همین تجهیزات در سازمان هواشناسی این جلسات تشکیل نمی‌شود؛ یعنی ما یک دور تسلسل باطلی در این زمینه داریم.

سازمان استاندارد و محیط زیست پاسخ دهند سوختی که به دست مردم می‌رسد مطابق استاندارد است یا خیر

وی  در پاسخ به اینکه امروز افکار عمومی در مسئله مازوت‌سازی با حساسیت رو به رو است چه تمهیداتی باید انجام داد، گفت: مازوت در هر شهری بر اساس مقتضیات خودش منابع آلایندگی اش فرق دارد. مثلا در شهرهایی مانند اراک، منابع ثابت سهم بیشتری در آلودگی دارند و در تهران منابع متحرک (خودروها) عامل اصلی‌اند. اما مهم‌ترین مسئله این است که هر چهار نوع سوختی که تقسیم می‌شود چه آنها که به منابع ثابت داده می‌شود و چه منابع  متحرک باید استاندارد باشد. سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست باید پاسخ دهند که آیا سوختی که امروز به دست مردم می‌رسد مطابق استاندارد است یا خیر.

