میرزایی در تذکر شفاهی:

سازمان محیط‌زیست پروژه‌ها را با دلایل بی‌ارتباط معطل کرده است

نماینده مردم بروجن طی تذکری در جلسه علنی مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در روند پاسخ‌گویی به استعلام‌های زیست‌محیطی، تأکید کرد که این سازمان با ورود به امور خارج از وظایف ذاتی خود، پروژه‌های عمرانی را ماه‌ها و سال‌ها معطل نگه داشته است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا میرزایی، طی تذکری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ آذرماه) مجلس ضمن تبریک هفته بسیج گفت: بسیج شجره طیبه و درخت تنومند و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می‌دهد.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت:تذکر من به جناب آقای پزشکیان درباره عملکرد سازمان محیط‌زیست است؛ سازمانی که در تأیید یا رد استعلام‌های زیست‌محیطی، فراتر از حیطه وظایف قانونی و ذاتی خود اعمال نظر می‌کند. این روند با زمان‌بر کردن پروژه‌های عمرانی، آنها را از حیّز انتفاع خارج کرده و بی‌اثر می‌سازد.

میرزایی افزود: آیا لازم است برای یک استعلام زیست‌محیطی، بررسی برآوردهای مالی و توجیه اقتصادی پروژه نیز توسط این سازمان انجام شود؟ چرا باید با مواردی که هیچ ارتباطی با مأموریت ذاتی محیط‌زیست ندارد، پروژه‌های عمرانی را معطل کنند؟ اتفاقاً کمرنگ‌ترین بخش کار آنها همان وظیفه اصلی‌شان یعنی رسیدگی دقیق به مسائل زیست‌محیطی است؛ و این مایه تعجب جدی است.

وی نمونه‌ای از این «تعلل‌های غیرمنطقی» را پروژه سد «آق قلا» در شهرستان بروجرد دانست و تصریح کرد: این پروژه دو دهه است در دستور کار دولت قرار دارد، ردیف بودجه آن از گذشته اخذ شده و پیمانکار نیز دو سال پیش انتخاب شده است، اما با این حال، سازمان محیط‌زیست همچنان با ایجاد آموانع بی‌ربط مانع اجرای آن می‌شود.

میرزایی خطاب به رئیس‌جمهور خواستار ورود فوری شد و گفت: خواهش می‌کنم دستور فرمایید این موضوع با دقت بررسی شود، دلایل این تعلل مشخص گردد و اگر مسائل پشت‌صحنه‌ای وجود دارد، روشن شود. آقای رئیس‌جمهور! اگر انتقال آب از این منطقه به خارج استان چهارمحال و بختیاری بود، بدون درنگ همه چیز مهیا می‌شد، اما استان مظلوم چهارمحال و بختیاری اجازه برداشت از آب‌های خود را ندارد.

