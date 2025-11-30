به گزارش ایلنا، حسین محمدزاده نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (یکشنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با سلام و درود خدمت شریف ایران، گفت: «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ» لزوم تجزیه و تحلیل وقایع و فرایندها و ارزیابی نتایج برنامه‌ها اصلی غیر قابل انکار بوده و اساساً موجب اتقان و تعالی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های آتی است، توجه به اصول علمی و منطقی و مراعات قواعد عقلانی و اصول ثابت توسعه در برنامه‌ریزی‌های راهبردی اسباب جلوگیری از شکاف و تشدید نابرابری منطقه‌ای و کاهش موانع توسعه و تقلیل ناترازی می‌گردد.

وی با تاکید براینکه نیمی از مسیرهای روستایی نیازمند بازسازی هستند، افزود: آمایش سرزمین بهره‌گیری از داده‌های واقعی و غیر موهومی و دست‌نیافتنی پرهیز از فشار محلی و رقابت سیاسی بر سر اعتبارات عمرانی، برقراری نظام اولویت‌بندی، پرهیز از نگاه غیر شبکه‌ای به توسعه و لزوم تحلیل هزینه و فایده امور ملاحظات واقعی از مضایق و محدودیت‌های ناشی از تحریم، جلوگیری از تشدید طرح‌های جدید، چرا که با همین سطح بودجه سالانه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام حوزه حمل و نقل ۱۰۱ سال آب و فاضلاب ۳۵ سال زمان نیاز دارد و این در حالیست که توجه به این بخش موجب غفلت در تامین هزینه نگهداری زیرساخت‌ها گردیده، به نحوی که امروز ۵۵ درصد راه‌های اصلی روستایی نیاز به مرمت و روسازی داشته و ۴۰ درصد خطوط راه آهن محتاج تعمیر اساسی است و شبکه‌های آب و برق از ِپِرت بسیار زیادی در رنج بوده که مؤید آن بخشی از ناترازی ها است.

محمد زاده با تاکید براینکه تمام موارد عنوان شده تذکری اساسی است، تصریح کرد: همه این‌ها هشداری‌ است اساسی و جدی جهت توجه بیشتر شهامت و جسارت توقف و یا اصلاح و تغییر رویه‌های حتی قانونی که از نتایج آنها کامیابی احصاء نمی‌گردد؛ اصالت فراتر از بضاعت واقعی قائل نبودن نسبت به قانون برنامه هفتم توسعه است، چرا که همین پافشاری اسباب ناکامی قوانین برنامه بازگشت رویه ناصواب واگذاری انفال در قالب تیول به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصولتی تحت قالب خصوصی‌سازی که موجب چرب شدن بغل رانت خواران فولاد و پتروشیمی و حکم فرمایی دلار در مملکتی گردیده که قاطبه مردم خداجو در صحنه، شاید از بدو ولادت تا انتهای حیات اساساً برخوردی با ارز و دلار نداشته و صرفاً به بهای ویژه خواری قلیلی از ما به التفاوت نرخ ارز باید با درآمدهای ریالی جور تورم نفس گیر ناشی از این امر را بکشند.

این نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: عدم احاله موضوعات مهم علی الخصوص در باب منابع به آدرس‌های مبهم از قبیل مولدسازی یا منابع بانکی و نهایتاً هر کجا کم‌آوریم متوسل شدن به بهره‌وری، این جانب مومن به امر بهره‌وری بوده و آن را مترادف برکت در آموزه‌های دینی می‌دانم؛ ولیکن بایستی دانست بهره‌وری و ارتقای آن نیازمند بستر و مقدمات و ملزومات است.

عضو کمیسیون عمران تأکید کرد: حذف استثنائات و تناقض‌های موجود در رویه‌های جاری اگر به اعتبار یک کامنت و یا یک لایک در کشور به اتهام نشر اکاذیب و اهانت حقوق یک جوان از وی سلب می‌گردد، چگونه رئیس جمهور اسبق روحانی، با کذابی‌های متعدد به اثبات رسیده و یا تعلل در مقابله با کرونا و سایر اهمال‌ها و تقصیرها بدون عقوبت نقش مدعی نیز ایفا می‌کند، یا وزیر امور خارجه‌ای که شعور مردم را در مقوله برجام و مکانیزم ماشه به بازی گرفته و امروز مدعیست که کاری نشده، بازگشته‌ایم به دوران قبل از برجام، رفیق شفیق فرانچسکو اگر اینگونه است نرخ ارز و فلاکت ناشی از آن را برگردانده که بر گُرده مردم سنگینی می‌کند را به قبل برجام برگرداند.اگر در کشور بدهکاران بانکی عقوبت می‌گردند، چگونه مقروضین ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده آزادانه در کشور می‌گردند؟

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه، یادآور شد: اما درگز منجی ایران زمین، تصرف شده توسط دژخیمان و بازماندگان اسکندر با فرزندان اشکانی، خود منجی ایران تحت تصرف افاغنه، روسیه و عثمانی با صلابت و غیرتِ فرزندان افشاری خود و تقدیم صدها شهید در دفاع مقدس ۸ ساله که نماد آن گلگون کفنان، علی شیرازی بوده و تقدیم شهدای متعدد در کارزار امنیت و محور مقاومت و اخیرا شش شهید در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، همواره در سرحدات شمال شرقی دِینِ خود را به حق ادا نموده و کیائی سربلند و غیور برای میهن اسلامی بوده است، اما امروز معاش سی و چند درصد از خانوارهای همان مرزنشینان جان بر کف در سایه دستگاه‌های حمایتی کمیته امداد حضرت امام و بهزیستی است.

وی در ادامه اظهار داشت: کشاورزی و دامپروری به دلیل خشکسالی و ناترازی انرژی، قطع برق چاه‌های کشاورزی و سوء مدیریت در پشتیبانی نهاده‌های دامی به کمتر از یک سوم تقلیل یافته و سرنوشت محتوم این روند تبدیل فعالیت مولد و تولید کننده امروز عرصه امنیت غذایی کشور، به عنصر مصرفی حاشیه‌نشین فردا است.

محمدزاده تأکید کرد: مردم مظلوم و خداجوی درگز در طول ۹۰ سال گذشته یک بار مواجه با تصاحب املاک دارایی‌های آباء و اجدادی خود از سوی رضاخان قلدر ملعون بوده و سپس شاهد یک معامله فصولی و انتقال آب و املاک خود از سوی قشقایی به آستان قدس رضوی بوده است و در جریان اصلاحات ارضی مجدداً مالکیت یافته ولیکن ۱۰ سال بعد با وضع قانون ابطال فروش آب و زمین در کسوت مستاجر قرار گرفته‌اند، هرچند برای مرز نشینان بی ادعای درگز، در خدمت آستان سراسر نور ثامن الحجج بودن در حکم مدال افتخار است، اما اینکه تاوان سوء مدیریت عدم کنترل جمعیت ساکن در مشهد و اقامت میلیونی مهاجران غیرقانونی و اشتباهات توزیع فیزیکی و هدر رفت آب در شبکه آب شرب و دخل و درآمدهای واحدهای اقامتی را بپردازند تکلیفی است غیرعادلانه و مالایطاق است.

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی افزود: در مطالعات پروژه سد ابیورد درگز و اسناد مربوطه و شرح تشریفات اخذ ماده ۳۲ آن، هیچ اشاره‌ای به اختصاص این آب به شرب مشهد وجود نداشته است، اساساً مطالعات صورت پژوهش‌های صورت گرفته در این امر بدوا ناظر به انتقال آب از سازندهای آهکی و کارستی هزار مسجد بوده، اما علی‌الظاهر سهل الوصول بودن انتقال آب سطحی به مذاق مدیران مربوطه خوش گوارتر آمده است.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد:سازمان برنامه و بودجه چگونه است، جهت تونل الله اکبر پروژه کریدور درگز به بازرگان که سالیانه قریب به چند همت درآمد ترانزیت آن روانه خزانه می‌شود، دچار محدودیت منابع است، ولیکن اجازه احداث تونل انتقال آب را با طول دو برابر می‌دهد.

محمد زاده ادامه داد: خاطرنشان می‌کنم که در سال ۹۴ وزیر وقت نیرو پیرو دفاعیات و جلسات متعدد، انتقال آب از سد ابوذر را به تعلیق در آورده و منتفی دانست، امروز هم صراحتاً اعلام می‌دارم، حجم به آب برنامه‌ریزی شده در صورت وجود در اراضی مستعد درگز با همت کشاورزان قریب به یک همت بازده اقتصادی خواهد داشت اما همین حجم آب نیمی از پِرتِ شبکه آب شرب مشهد را نیز پوشش نمی‌دهد و یا پاسخگوی مصرف مراکز اقامتی و هتل‌ها نیز نخواهد بود تحت لوای عناوینی مانند زائر امام مهربانی تشنه است، فراموش نکنیم زارع امام رئوف گرسنه است.

انتهای پیام/