قانون مهریه باید پیشگیرانه نوشته شود

به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری عنوان کرد: حساسیت موضوع مهریه باعث شده طرحی که این روزها در مجلس مطرح است از قاعده طرح ها و قوانین موثر و تحولی خارج شود؛ چرا که موضوعات راهبردی نظیر بیمه زنان خانه دار از ابتدای عقد که می توانست در این قانون گنجانده شود، در طرح وجود ندارد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در موضوع استحکام روابط اقتصادی زوج و زوجه نیز عملا پازل هایی مانند مهریه، سیسمونی و جهیزیه دچار انحراف و بدعت شده که لازم است برای فرهنگ سازی مهریه کم و ازدواج آسان بندهای پیشگیرانه در قانون اضافه شود اما متاسفانه پازل را بهم زده اند؛ یعنی ارث، دیه، جهیزیه، سیسمونی، نفقه و اجرت المثل که اجزای نظام مالی بین زوج و زوجه هستند عملا در قانون دیده نشده است.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد بدون تعیین ضابطه برای جلوگیری از سوءاستفاده از کاهش زیاد مهریه و بالعکس تعیین مهریه های نجومی در این قانون جلوگیری نشود تاثیرگذاری این قانون مانند قانون قبلی است و تعیین مهریه ۱۱۰ سکه هم زیر سوال خواهد رفت.

محمدبیگی با تاکید بر اینکه باید قانون را پیشگیرانه بنویسیم، اضافه کرد: یعنی امکان بیمه کردن مهریه، اخذ مالیات پلکانی از مهریه های سنگین و اصلاح شروط ضمن عقد را در قانون پیش بینی کنیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس در تذکری در مورد وضعیت دانشگاه ملی مهارت، گفت: چرا بودجه های دانشگاه ملی مهارت علیرغم وجود نسل های جدید دانشگاهی در دنیا انقدر کم است و به مهارت آموزی توجه نمی شود. مرکز دخترانه و پسرانه بقیه الله و شهید بابایی دانشگاه ملی مهارت قزوین در بدترین وضع خود قرار دارند و رو به تخریب می روند و دانشجویان عملا دیگر جایی برای کلاس ها و کارگاه های مهارت آموزی ندارند.

محمدبیگی در پایان با اعلام اینکه حقآبه دشت قزوین همچنان تعیین تکلیف نشده است، تصریح کرد: سد بورمانک علیرغم وجود ردیف بودجه، فاقد بودجه مانده است و برای فرونشست دشت قزوین عملا فکری نشده است./