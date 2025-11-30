به گزارش ایلنا، یحیی سلیمانی در نشست علنی یکشنبه (۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن سلام و صلوات به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج) ،گفت: به روح مطهر شهدا، امام شهدا درود می فرستم و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری دارم. سلام بر ملت غیور ایران و درود بی پایان بر مردم شریف نیشابور کهن به تعبیر استاد شفیعی کدکنی؛ "فشرده ای از ایران بزرگ و دیار سلسلَةُ‌الذَّهَب، به مردم عزیز و نجیب فیروزه ،زبرخان و بخش سر ولایت سلام و درود می فرستم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان، میان‌جلگه و سرولایت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این جنگ ۱۲ روزه درس بزرگی به ما داد و آن این بود که ملت شریف ایران در دفاع از وطن و نظام خود از دولت،مجلس و مسئولین؛پیشی گرفت، افزود: اتحاد و همدلی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه شکل گرفت، باید تبدیل به انسجام پایدار شود.ملت ایران امروز دقیق ما را رصد می‌کنند.در برهه حساس و تاریخی نظام مدیریتی کشور باید به خواسته‌های اساسی ملتی که تا پای جان از نظام و کشور دفاع کردند، گوش جان بسپاریم و صدای آنها را بشنویم و دست از خط‌کشی‌های سیاسی برداریم.

وی خطاب به نمایندگان مطرح کرد: همکاران؛به خدا که ،خیلی زود دیر می‌شود؛ فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره حمایت از دولت فصل الخطاب است،اما از بعد نظارتی به دولت عرض می‌کنم اگر درخصوص برخی از مسائل برای آن امروز هزینه نپردازیم؛فردا گرفتار بحران خواهیم شد.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید براینکه مهمترین ناترازی فعلی کشور ناترازی در معیشت مردم و ناترازی در منابع و مصارف است،بیان کرد:خروجی برگزاری این تعداد جلسه،همایش و نشست در دولت باید به بهبود معیشت مردم ختم شود. آیا پیامد چنین وضعیتی جز از دست رفتن فرصت‌ها و فرسایش اعتماد عمومی است؟ پیامد این ناترازی‌ها در حوزه دارو،سلامت،معیشت و حوزه اجتماعی است.

سلیمانی تاکید کرد: برنده این جنگ با فرماندهی مقتدر رهبر معظم انقلاب و جانفشانی نیروهای مسلح؛ مردم بودند و به پشتوانه این سرمایه می‌توان به مشکلات فائق آمد و برای حفظ این دستاورد مهم نیز، به همراهی مردم نیاز داریم.اما برنده این وضعیت نابسامان اقتصادی عده‌ای رانتخوار هستند،مردم نباید هزینه تصمیم‌گیری‌های غلط ما را بپردازند و احساس کنند در مقابل این انفعال بی‌پناه هستند.

وی با اشاره به اینکه عرصه بر اقشار مختلف کارمند و کارگر و بازنشسته ،تنگ است،اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان یا ۴۵ درصدی حقوق کارگران،بدون درنظرگرفتن تورم افسارگسیخته فقط یک معنا دارد،آنهم سخت تر شدن زندگی این قشر ،نسبت به سال گذشته است. سوال بنده از دولت این است که در شرایطی که منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین شده چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ سوال دیگر از دولت این است که چرا تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس آزاد به قرارداد کار معین،ساماندهی معلمان غیر رسمی،پیش دبستانی و نهضت سوادآموزی و طرح امین به صورت حق تدریس در سایه‌ کارشکنی های متعدد، به فراموشی سپرده شده است؟

نماینده مردم نیشابور،فیروزه،زبرخان،میان‌جلگه و سرولایت در مجلس با اشاره به اینکه تقسیمات کشوری،ابزاری برای اجرای عدالت و توصیه متوازن است که قطعاً منجربه تقویت حکمرانی مطلوب خواهد شد،خطاب به وزیر کشور،مطرح کرد: آقای مومنی ،بخش سرولایت در سال ۱۳۳۲ ایجاد و در حال حاضر قدیمی ترین بخش کشور محسوب می‌شود؛ این بخش باید ۳۰ سال پیش به شهرستان ارتقا می‌یافت، اما قربانی کج سلیقگی و تلخ ترین تصمیمات سیاسی در تقسیمات شده است. صدای مردم مظلوم و اما نجیب و بزرگ سرولایت را بشنوید و در ارتقای این بخش مستعد به شهرستان سرعت ببخشید.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیشابور به عنوان دومین شهر خراسان بزرگ و نیز قطب صنعتی و کشاورزی و گردشگری،همچنان محروم از حمل و نقل هوایی است ، گفت: بیش از ۲۰ سال است که از موضوع احداث فرودگاه در نیشابور می گذرد،نکته حائز اهمیت این است که دولت‌های مختلف با ضرورت احداث فرودگاه نیشابور موافق بودند و حتی با وجود اعلام آمادگی بخش خصوصی اما به دلیل صدور مجوزها از سوی وزارت راه، احداث فرودگاه با مشکل مواجه شده است که انتظار می‌رود، دولت توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.

سلیمانی با تاکید براینکه تکمیل و بهره‌برداری کامل از بیمارستان سوم نیشابور و تسریع در تکمیل بیمارستان شهرستان زبرخان،از مطالبات و نیازمندی‌های جدی مردم شریف حوزه انتخابیه است ،خاطرنشان کرد: با توجه به پایین بودن سرانه تخت بیمارستانی نیشابور که جمعیتش با برخی از استان‌های کشور برابری می‌کند،اهتمام و توجه دولت را در تامین اعتبار ،تجهیزات و نیروی انسانی بیمارستان سوم و شهرستان زبرخان می‌طلبد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه‌های موصلاتی و آزادراه حرم تا حرم ،تصریح کرد: جالب است بدانید در استان خراسان رضوی به عنوان دومین استان کشور و به عبارتی در شرق کشور؛ فقط ۳۰ کیلومتر آزادراه وجود دارد. لذا عقب ماندگی بزرگی در این استان در مقایسه با سایر نقاط کشور وجود دارد؛با توجه به موقعیت مهم نیشابور به عنوان کانون مهم مواصلاتی در استان خراسان رضوی،باید هرچه سریعتر محور نیشابور_کاشمر ارتقا یابد.همچنین محور فیروزه _خوشاب ،فیروزه _چکنه و نیز نیشابور _کدکن یازمند ارتقا هستند که در ضمن بخشی از موارد مطرح شده در مصوبات سفر کمیسیون عمران به نیشابور بزرگ بوده است.

انتهای پیام/