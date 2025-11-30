خبرگزاری کار ایران
امیر در نطق میان دستور:

خوزستان نه صدقه می‌خواهد و نه ترحم/ هوای استان بوی مرگ می‌دهد

خوزستان نه صدقه می‌خواهد و نه ترحم/ هوای استان بوی مرگ می‌دهد
نماینده اهواز، باوی و کارون در مجلس گفت: چگونه است که خوزستان با این همه صنایع بالاترین نرخ بیکاری در کشور را دارد. در دل نفت و صنایع نفتی، در دل پتروشیمی‌ها، در دل صنایع فولادی و نیشکر جوانان هنوز در صف بلند بیکاری ایستاده‌اند و حق طبیعی خود را فریاد می‌زنند.

به گزارش ایلنا، محمد امیر در نطق میان دستور امروز ( یکشنبه ۹ آذرماه) خود با اشاره به اینکه مولا امیرالمومنین به مالک اشتر در رعایت عدالت تاکید داشتند گفت: ملت شریف ایران و نمایندگان! خوزستان سرزمینی که تاریخش با خون و رنج نوشته شده و هنوز خاکش بوی حماسه می دهد امروز نفسش کم آمده و آسمانش سنگین شده چه دستی این خاک مقدس را در غبار و آلودگی و بی عدالتی رها کرد؟ چه دستی این استانی که ستون اقتصاد کشور است به این حال انداخت که امروز هوایش بوی مرگ بدهد و زمینش بوی غربت. اهواز، آبادان، ماهشهر، مسجدسلیمان و هویزه شهرهایی که در دلشان آتش نفت می‌سوزد ولی در خانه‌هایشان جوانان آرزوی مرگ می‌کنند.

وی افزود: آیا این حق مردمی است که در سخت‌ترین روزهای این سرزمین سینه‌شان را سپر کرده‌اند پس چگونه است که خوزستان با این همه صنایع بالاترین نرخ بیکاری در کشور را دارد. در دل نفت و صنایع نفتی، در دل پتروشیمی‌ها، در دل صنایع فولادی و نیشکر جوانان هنوز در صف بلند بیکاری ایستاده‌اند و حق طبیعی خود را فریاد می‌زنند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: آیا امروز صدای خوزستان آن هم با این همه فقر و آلودگی و رنج به گوش ما نرسیده است؟ این نطق، نطق گلایه نیست بلکه نطق یادآوریست. من امروز از این تریبون می‌گویم خوزستان نه صدقه می‌خواهد و نه ترحم. خوزستان حق خود را می‌طلبد و  این حق نیز شامل هوای پاک ، عدالت اقتصادی، سهم عادلانه از ثروتی که از سرزمینش می جوشد اشتغال به آینده‌ای روشن برای جوانان که امروز تنها تماشاچی چاه‌های نفت هستند.

امیر اظهار کرد: امت بزرگ ایران ! جوانان خوزستانی در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند در کنار این همه صنایع در صف بیکاری هستند در حالی که آماری که در این شهرهایی که من اعلام کردم بسیار بالاست و بالاتر از همین نرخ نرمالی که در کشور معرفی شده در بعضی از شهرها مثل شهرستان کارون، حمیدیهریا، باوی و حتی اهواز بزرگ نرخ بیکاری در حدود ۱۵ درصد و شاید بالاتر بوده است لذا از مسئولین می‌خواهم گوش به ندا و صدای این جوانان بدهند و شرایط را برای اشتغال در استان خوزستان جوری مهیا کنند که این جوانان ضمن حمایت و اراده به این کشور بتوانند توان مدیریتی و توان فکری خود را برای صنعت این کشور به پا کنند.

 

