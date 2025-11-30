رئیس مجلس درگذشت فرزند نماینده لردگان را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: مطلع شدیم که فرزند گرامی جناب آقای سیدروح الله موسوی بیدلی، نماینده مردم لردگان، خان میرزا و فلارد به رحمت ایزدی پیوستند. لذا مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنیم و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای این برادر عزیز و رزمنده ام و همه بازماندگانشان صبر و عجر از خداوند متعال مسئلت داریم.