خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مجلس درگذشت فرزند نماینده لردگان را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت فرزند نماینده لردگان را تسلیت گفت
کد خبر : 1720810
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس درگذشت فرزند سیدروح الله موسوی بیدلی، نماینده مردم لردگان، خان میرزا و فلارد را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: مطلع شدیم که فرزند گرامی جناب آقای سیدروح الله موسوی بیدلی، نماینده مردم لردگان، خان میرزا و فلارد به رحمت ایزدی پیوستند. لذا مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنیم و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای این برادر عزیز و رزمنده ام و همه بازماندگانشان صبر و عجر از خداوند متعال مسئلت داریم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود