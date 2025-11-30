به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای فوریت در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۴) با تقاضای دوفوریت آن مخالفت کردند، سپس تقاضای یک فوریت آن به رأی گذاشته شد که نمایندگان با این تقاضا نیز مخالفت کردند بنابراین طرح جهت بررسی به صورت عادی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شد.

غلامرضا تاجگردون در تشریح دلایل اهمیت بررسی دو فوریتی این لایحه، گفت: کل این لایحه باعث تقویت جایگاه مجلس می شود بنابراین لازم است به آن رأی دهید.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته موضوع فوریت مهم نیست چرا که ما ۱۲ روز وقت می گذاریم تا نمایندگان پیشنهادات خود را ارائه دهند اما احکامی هستند که مجلس از الان باید پیش بینی کند به دلیل اینکه در زمان بررسی بودجه نمی توان آن ها را مطرح کرد کما اینکه برای تصویب قیر هیچگاه در لایحه دولت به آن اشاره نمی شود و همیشه مجلس آن را تصویب می کند یا برای تادیه بدهی تامین اجتماعی که باید براساس اوراق و سهام انجام دهیم یکی از مسائل همیشگی است که باید در اینجا مطرح شود چرا که این پیشنهادات کمیسیون های دولت است.

وی تصریح کرد: هم اکنون باید اعضای کمیسیون ها در اظهارنظراتشان پیرامون این موضوع دقت کنند ضمن اینکه حتما به آن رأی دهند چرا که بعد از آن طی پروسه ای ۱۰ روزه امکان بررسی پیشنهادات کمیسیون ها به نمایندگان وجود دارد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: مجلس باید برای تصویب این احکام وقت بگذارد در غیر این صورت ماده ۱۸۲ اجازه نمی دهد که احکام تصویب شوند بنابراین برای اینکه دولت را در چارچوب بگذارید به این مهم رأی دهید تا بتوانیم پیشنهادات را قبل از بررسی بودجه اعمال کنیم.

