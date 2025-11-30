خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با موافقت نمایندگان؛

طرح الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت(۴) به صورت عادی بررسی می­‌شود

طرح الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت(۴) به صورت عادی بررسی می­‌شود
کد خبر : 1720789
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگان مجلس با بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴) به صورت عادی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای فوریت در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۴) با تقاضای دوفوریت آن مخالفت کردند، سپس تقاضای یک فوریت آن به رأی گذاشته شد که نمایندگان با این تقاضا نیز مخالفت کردند بنابراین طرح جهت بررسی به صورت عادی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شد.

غلامرضا تاجگردون در تشریح دلایل اهمیت بررسی دو فوریتی این لایحه، گفت: کل این لایحه باعث تقویت جایگاه مجلس می شود بنابراین لازم است به آن رأی دهید.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته موضوع فوریت مهم نیست چرا که ما ۱۲ روز وقت می گذاریم تا نمایندگان پیشنهادات خود را ارائه دهند اما احکامی هستند که مجلس از الان باید پیش بینی کند به دلیل اینکه در زمان بررسی بودجه نمی توان آن ها را مطرح کرد کما اینکه برای تصویب قیر هیچگاه در لایحه دولت به آن اشاره نمی شود و همیشه مجلس آن را تصویب می کند یا برای تادیه بدهی تامین اجتماعی که باید براساس اوراق و سهام انجام دهیم یکی از مسائل همیشگی است که باید در اینجا مطرح شود چرا که این پیشنهادات کمیسیون های دولت است.

وی تصریح کرد: هم اکنون باید اعضای کمیسیون ها در اظهارنظراتشان پیرامون این موضوع دقت کنند ضمن اینکه حتما به آن رأی دهند چرا که بعد از آن طی پروسه ای ۱۰ روزه امکان بررسی پیشنهادات کمیسیون ها به نمایندگان وجود دارد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: مجلس باید برای تصویب این احکام وقت بگذارد در غیر این صورت ماده ۱۸۲ اجازه نمی دهد که احکام تصویب شوند بنابراین برای اینکه دولت را در چارچوب بگذارید به این مهم رأی دهید تا بتوانیم پیشنهادات را قبل از بررسی بودجه اعمال کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود