به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، گفت: در ابتدا وظیفه می دانم از بیانات رهبر حکیم انقلاب تشکر کنم که در جنگ شناختی همه‌جانبه‌ی دشمن، تصویری دقیق از صحنه‌ی پیروزی ایران در جنگ دوازده روزه را ارائه کردند و برای اصلاح روایت جعلی ایران ضعیف شده توسط رسانه‌های غربی،پیام اقتدارصادرکردند تاهیچکس از دوست تا دشمن دچار خطای محاسباتی نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین خود و تمام نمایندگان محترم را به رعایت این نصایح مشفقانه‌ی ولی امر مسلمین توصیه می‌کنم. همه در کنار هم قرار گیریم، دست در دست هم دهیم و اقتدار ایران عزیز را در گرو اتحاد بدانیم. امر جناحی را هرگز و با هیچ بهانه و عذری بر امر ملی مقدم نکنیم و به معنای واقعی کلمه، بین خود و خدای خود به عنوان یک وظیفه‌ی ملی، موفقیت دولت را موفقیت خود بدانیم و از رئیس‌جمهور حقیقتاً دلسوز و پرتلاش و مجموعه‌ی دولت حمایت کنیم.

وی با اشاره به آلودگی هوا عنوان کرد: متاسفانه بحث آلودگی هوا بار دیگر اوج گرفته است.این اتفاقیست که هرساله با ابعادی گسترده تر از سال های گذشته، روی می‌دهد. واقعیت این است که مشکل آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت حل نمی شود در این زمینه لازم است کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با کمک معاونت نظارت گزارشی از میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک را به مجلس ارایه کند و درآن قصور وتقصیرهای دستگاه های مجری و اصلاحات احتمالی مورد نیاز قانون را مشخص کند.

قالیباف گفت: سالروز شهادت نماینده‌ی شجاع و مجاهد صادق شهید آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس را گرامی می‌دارم.گزارش‌ اقدامات‌ مجلس دوازدهم فرصتی مبسوط ‌میطلبد و صرفاً در این مجال برای استحضار ملت شریف ایران عرض می کنم که مجلس دوازدهم رویکرد اولویت‌دار خود در عرصه‌ی داخلی را حل مسائل مردم - خصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد - قرار داده است و برای این امر وظیفه‌ی خود راکمک به دولت در اجرای برنامه‌ی‌هفتم‌پیشرفت میداند.

وی ادامه داد: برنامه‌ی هفتم با رویکرد مساله محوری تصویب شده است و برای حل مشکلات کشور احکام روشنی دارد که اجرای اولویت‌بندی شده‌ی آنها میتواند در کوتاه مدت و میان مدت آثار ملموسی بر زندگی جاری مردم بگذارد و درکنار آن مشکلات زیرساختی کشور خصوصاً در عرصه‌ی اقتصاد را روی ریل اصلاح بیاندازد. همچنین در این برنامه پیشران هایی درنظرگرفته شده است که درصورت اجرا ایران را درمسیر پیشرفت وتوسعه قرار داده و افق ایران آینده را روشن و امیدبخش ترسیم می کند.مجلس دوازدهم با همه‌ی ظرفیت و توان ضمن مشورت ونظارت دلسوزانه درکنار دولت است تا اهداف این برنامه محقق شود ومردم آثار اجرای آنرا در کوتاه مدت و بلند مدت ببینند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته مجلس دوازدهم در کنار این رویکرد کلی، به وظیفه‌ی خود در دیگر عرصه ها نیز عمل کرده است که مهمترین آن حضور فعال، شجاعانه و مدبرانه درجنگ تحمیلی 12روزه است که در زیرآتش جنگ قوانین مهم و اثرگذاردرعرصه‌ی سیاست‌خارجی مانند قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تصویب کردو برای مسئولین کشور تولید قدرت کرد.

وی افزود: به هر صورت میثاق مشترک امروز دولت و مجلس با مردم برنامه‌ی هفتم پیشرفت است و امید داریم با برادری امروزی که میان مجلس و دولت است و با همراهی صادقانه ای که ریاست محترم جمهور داشته اند، تراز جدیدی در تحقق احکام برنامه رقم بخورد.

رئیس مجلس تاکید کرد: اقدام دولت استرالیا در برچسب زنی علیه نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم می کنیم. سپاه پاسداران نهادی برآمده از دل مردم ایران است که نقش بارزی در مبارزه با تروریسم درغرب‌آسیا داشته و ادعاهای واهی علیه این‌نیروی ‌قدرتمند ایرانی‌و اسلامی نفوذ آن را به چالش نمیکشد.

وی خاطر نشان کرد: استرالیا اگر سعی میکند با این اقدام خطرناک به رژیم صهیونیستی باج دهد و اذهان عمومی را از جنایت نسل‌کشی درغزه منحرف کند، بداند که ننگ تلاش به نفع صهیونیست ها در افکار عمومی ملت های منطقه و مسلمان جهان ماندگار خواهد بود.

انتهای پیام/