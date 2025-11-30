خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما

برگزاری نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما
کد خبر : 1720707
لینک کوتاه کپی شد.

نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما برگزار شد.

به گزارش ایلنا جلسه هم اندیشی و هماهنگی حوزه سخنگویی وزارت امور خارجه و معاونت سیاسی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه هشتم آذرماه در محل باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد.

در این جلسه که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه و چند نفر از مدیران حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه و حسن عابدینی معاون سیاسی سازمان صداوسیما و جمعی از مدیران این معاونت شرکت داشتند، ضمن گفتگو در مورد ابعاد رسانه‌ای تحولات سیاست خارجی کشور، راجع به راه‌های تقویت هماهنکی و هم‌افزایی میان دیپلماسی و رسانه تبادل نظر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود