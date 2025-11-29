به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک موضع گیری رسانه ای این اقدام آمریکا را که در ادامه اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی این کشور علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا صورت می‌گیرد، اقدامی خودسرانه و تهدیدی بی‌سابقه علیه ایمنی و امنیت هوانوردی بین‌المللی توصیف کرد.