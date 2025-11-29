خبرگزاری کار ایران
محکومیت اقدام آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اقدام رئیس‌جمهور آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا را به‌عنوان نقض فاحش هنجارها و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله قواعد ناظر بر حمل و نقل هوایی بین‌المللی دانست و آن را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک موضع گیری رسانه ای  این اقدام آمریکا را که در ادامه اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی این کشور علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا صورت می‌گیرد، اقدامی خودسرانه و تهدیدی بی‌سابقه علیه ایمنی و امنیت هوانوردی بین‌المللی توصیف کرد.

وی نسبت به پیامدهای خطرناک این اقدام بر حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی هشدار داد.

