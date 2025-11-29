پیام تسلیت عراقچی به همتای سریلانکایی

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پی جان‌باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان سریلانکا بر اثر سیل و رانش زمین، طی پیامی به «ویجیتا هراث» وزیر امور خارجه سریلانکا، مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز کرد.