پیام تسلیت عراقچی به همتای سریلانکایی

کد خبر : 1720663
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به همتای سریلانکایی خود تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پی جان‌باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان سریلانکا بر اثر سیل و رانش زمین، طی پیامی به «ویجیتا هراث» وزیر امور خارجه سریلانکا، مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز کرد.

عراقچی در این پیام با اظهار تأسف عمیق نسبت به این حادثه تلخ، همدردی دولت و ملت ایران را با دولت و مردم سریلانکا اعلام و برای خانواده‌های داغدار صبر و آرامش و برای آسیب‌دیدگان آرزوی بهبودی کامل کرده است.

ترموود