پیام تسلیت عراقچی به همتای سریلانکایی
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به همتای سریلانکایی خود تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پی جانباختن و زخمی شدن شماری از شهروندان سریلانکا بر اثر سیل و رانش زمین، طی پیامی به «ویجیتا هراث» وزیر امور خارجه سریلانکا، مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز کرد.
عراقچی در این پیام با اظهار تأسف عمیق نسبت به این حادثه تلخ، همدردی دولت و ملت ایران را با دولت و مردم سریلانکا اعلام و برای خانوادههای داغدار صبر و آرامش و برای آسیبدیدگان آرزوی بهبودی کامل کرده است.