پزشکیان:
در ترویج زیست عفیفانه اقداماتی انجام نشود که به سرمایه اجتماعی کشور آسیب بزند
رئیسجمهور در نشست بررسی برنامه اقدام زیست اجتماعی سالم با تأکید بر اینکه در مسئله ترویج زیست عفیفانه نباید اقداماتی انجام شود که به سرمایه اجتماعی شکلگرفته در کشور آسیب بزند، گفت: اقدامات نباید بهگونهای باشد که در سطح جامعه ایجاد عناد و لجاجت کند.
به گزارش ایلنا، نشست بررسی «راهبردها و راهکارهای آسیبزدایی از عرصههای اجتماعی؛ برنامه اقدام زیست اجتماعی سالم و عفیفانه» عصر امروز شنبه ۸ آذر، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور جمعی از اعضای هیئت دولت برگزار شد.
پزشکیان در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای راهکارهای تخصصی، بینبخشی و قابل اجرا در موضوع زیست اجتماعی سالم و عفیفانه، اظهار داشت: در گام نخست باید از بروز هنجارشکنی در جامعه پیشگیری کنیم و این اقدام باید با حکمت و درایت پیش برود. کارشناسان و متولیان امر نیز لازم است با رویکردهای سیاسی، دینی و اجتماعی، اقدامات مؤثری را بهصورت تدریجی و مرحلهای دنبال کنند. در این حوزه لازم است از ظرفیت محلات و مساجد و علمای دینی نیز بهرهمند شویم.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه در مسئله ترویج زیست عفیفانه نباید اقداماتی انجام شود که به سرمایه اجتماعی شکلگرفته در کشور آسیب بزند، تصریح کرد: فعالیتها باید بر پایه نگاه تخصصی صورت گیرد. بیان تبیینی و اقناعی، ابزارهای مؤثری برای عرضه مفاهیم اثرگذار هستند. از سوی دیگر، اقدامات نباید بهگونهای باشد که در سطح جامعه ایجاد عناد و لجاجت کند.
پزشکیان بدننمایی و برهنگی را مغایر شان زنان دانست و خاطرنشان کرد: زنان جامعه ما شأنیت و شرافت والایی دارند.
رئیسجمهور با بیان اینکه باید الگوهای مناسب در زمینه حجاب و عفاف به جامعه معرفی شوند، افزود: ورزشکاران، مدالآوران و چهرههای فرهنگی، سرمایههای اجتماعی کشور هستند و میتوان از جایگاه آنان برای معرفی الگوهای مناسب به جامعه و نسل جوان بهره گرفت. حجاب برتر باید بهعنوان نمادی از خلاقیت، توانمندی، علم و صداقت افراد مطرح و الگوسازی شود.
در بخش دیگر این نشست اعضای حاضر در جلسه به ارائه راهکارها و نقطه نظرات خود در زمینه آسیبزدایی از عرصههای اجتماعی پرداختند.