پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین به رهبر انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم

و اُخرَی تُحِبّونَهَا نَصرٌ مِن‌َ اللهِ و فَتحٌ قَریبٌ

محضر مبارک رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز (مد ظله العالی)

رهبر عزیزتر از جانمان:

صمیمانه ترین سلام و درود خیل عظیم بسیجیان ایران مقتدر اسلامی نثار وجود مبارکتان.

و سلام و درود به روح مقدس و ملکوتی بنیانگذار عظیم الشأن نظام مقدس جمهوری اسلامی، مؤسس شجره طیبه بسیج مستضعفین حضرت امام روح‌الله ( رحمت الله علیه)

اماما:

با تقدیر و سپاس از الطاف حضرت مستطاب عالی و پیام روح بخش و جان افزایتان، طول عمر و بقاء سلامتی وجود پر خیر و برکتتان را تا ظهور دولت یار از محضر حضرت ربوبیت خواستاریم.



فرمایشات نورانی و امیدبخش، اقتدار افزا و سرشار از محبت حضرتعالی در هفته مبارک شجره طیبه بسیج از کانون قدرت و مظهر مقاومت دیگر بار افق‌های نو و تازه‌ای را در پیش رویمان گشود. فرزندان بسیجی حضرتتان ضمن تجدید میثاق با آن امام پرصلابت، شجاع و دلسوز ملک و ملت تا آخرین نفس و آخرین قطره خونمان از انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران اسلامی دفاع نموده و در تمامی عرصه‌های مورد نیاز به ویژه خدمت به مردم عزیزمان با تمام توان تلاش می‌نماییم.



به حول قوه الهی با پیوند عمیق و ناگسستنی با مردم و متنعم بودن از چشمه‌سار زلال ولایت و تبعیت از فرامین مطاع امام عزیزمان پیش قراولان تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینه ساز ظهور یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر (عجل الله تعالى فرجه الشریف) باشیم.



و الامر الیکم

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین