اطلاعیه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضایی در استان تهران در روزهای ۹ و ۱۰ آذر ماه
فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران به استثنای ۶ شهرستان ملارد، قدس، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس در روزهای ۹ و ۱۰ آذر ماه بصورت یک سوم حضوری خواهد بود.
به گزارش ایلنا، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد:بنابر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران به استثنای ۶ شهرستان ملارد، قدس، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس در روزهای ۹ و ۱۰ آذر ماه بصورت یک سوم حضوری و دو سوم دورکاری با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.
ضمناً؛ اولویت با گروههای حساس و همکاران خانم (دارای فرزند خردسال و در مقطع ابتدایی) میباشد.
همچنین در سایر استانها تمهیدات مذکور با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ گردد.