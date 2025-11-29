به گزارش ایلنا، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد:بنابر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، فعالیت تمامی واحد‌های قضایی و اداری استان تهران به استثنای ۶ شهرستان ملارد، قدس، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس در روز‌های ۹ و ۱۰ آذر ماه بصورت یک سوم حضوری و دو سوم دورکاری با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.