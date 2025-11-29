خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جمهور در استانداری تهران حضور یافت

رئیس جمهور در استانداری تهران حضور یافت
کد خبر : 1720542
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور با حضور در استانداری تهران و در جلسه‌ای با استاندار تهران توسعه شبکه ریلی استان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی استانداری تهران اعلام کرد: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز شنبه با هدف بررسی روند توسعه شبکه ریلی استان تهران در استانداری حضور یافت و طی جلسه ای با محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران و سایر مسئولان این حوزه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش در این جلسه، گزارش‌هایی درباره وضعیت خطوط ریلی منطقه‌ای و حومه، نواقص، موانع، ظرفیت ها، پتانسیل ها و راهکارهای مورد نظر ارائه شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود