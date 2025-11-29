رئیس جمهور در استانداری تهران حضور یافت

به گزارش ایلنا، روابط عمومی استانداری تهران اعلام کرد: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز شنبه با هدف بررسی روند توسعه شبکه ریلی استان تهران در استانداری حضور یافت و طی جلسه ای با محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران و سایر مسئولان این حوزه دیدار و گفتگو کرد.



بر اساس این گزارش در این جلسه، گزارش‌هایی درباره وضعیت خطوط ریلی منطقه‌ای و حومه، نواقص، موانع، ظرفیت ها، پتانسیل ها و راهکارهای مورد نظر ارائه شد.