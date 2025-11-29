خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش مطهری به ادعای رهبری‌فرد در مورد دستور باخت ایران مقابل بحرین

واکنش مطهری به ادعای رهبری‌فرد در مورد دستور باخت ایران مقابل بحرین
کد خبر : 1720519
لینک کوتاه کپی شد.

علی مطهری به ادعای بهروز رهبری‌فرد در مورد دستور باخت ایران مقابل بحرین و نرفتن به جام جهانی 2002 واکنش نشان داد.

مطابق گفته آقای بهروز رهبری‌فرد، بازیکن سابق  تیم ملی فوتبال، که توسط برخی از هم تیمی‌های ایشان نیز تایید شده است، در آخرین بازی مقدماتی جام جهانی سال ۲۰۰۲ مقابل بحرین در منامه، از تهران دستور رسیده است که باید این بازی را ببازید. سرمربی هم دستور داد که شب مسابقه تا ساعت ۲ نیمه شب در منامه بگردید و به هر حال دستور اجرا شد و تیم ایران که با یک مساوی به جام جهانی می‌رفت  عمداً باخت و از ورود به جام جهانی محروم شد. باید دید این دستور از کجا صادر شده که غرور ملی ۸۰ میلیون نفر را زیر پا گذاشته است. عاملان باید محاکمه و مجازات شوند.

واکنش مطهری به ادعای رهبری‌فرد در مورد دستور باخت ایران مقابل بحرین

واکنش مطهری به ادعای رهبری‌فرد در مورد دستور باخت ایران مقابل بحرین

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی