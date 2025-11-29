مطابق گفته آقای بهروز رهبری‌فرد، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، که توسط برخی از هم تیمی‌های ایشان نیز تایید شده است، در آخرین بازی مقدماتی جام جهانی سال ۲۰۰۲ مقابل بحرین در منامه، از تهران دستور رسیده است که باید این بازی را ببازید. سرمربی هم دستور داد که شب مسابقه تا ساعت ۲ نیمه شب در منامه بگردید و به هر حال دستور اجرا شد و تیم ایران که با یک مساوی به جام جهانی می‌رفت عمداً باخت و از ورود به جام جهانی محروم شد. باید دید این دستور از کجا صادر شده که غرور ملی ۸۰ میلیون نفر را زیر پا گذاشته است. عاملان باید محاکمه و مجازات شوند.