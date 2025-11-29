خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در پیامی به همایش تجلیل از حافظان و خادمان مهد قرآن کریم در کاشمر:

آیات قرآن، دعوتی است به تدبر باطنی که می‌تواند روشنایی‌بخش زندگی و رفتار ما شود

آیات قرآن، دعوتی است به تدبر باطنی که می‌تواند روشنایی‌بخش زندگی و رفتار ما شود
کد خبر : 1720487
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور با تأکید بر نقش حاملان و قاریان قرآن برای انتقال نور قران به متن زندگی جامعه تصریح کرد: برگزاری همایش تجلیل از حافظان و مربیان قرآن، جلوه‌ای از عزم شماست، به عنوان جمعی که با هم آمده‌اید، نه صرفاً برای شنیدن یا تجلیل، بلکه برای تجلی قدرت حقیقی قرآن در زندگی و تحقق رسالتی که نور وحی را در دل‌ها و رفتارها جاری می‌سازد.

به گزارش ایلنا، پزشکیان در پیامی خطاب به همایش تجلیل از حافظان و خادمان مهد قرآن کریم در شهرستان کاشمر، آیات قرآن کریم را دعوتی به تدبر باطنی و منظومه‌ای از نور و حکمت خواند و گفت: امید است این محفل الهی سر آغاز فصلی نو باشد؛ فصلی که در آن قرآن نه تنها آوایی در گوش، بلکه نیرویی در رفتار، تصمیم و ساختار زندگی ما باشد، تا نور ملکوتی وحی در سراسر جامعه طنین انداز گردد.

متن پیام رئیس جمهور که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این همایش قرائت شد، به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم
این اجتماع پربرکت که به بهانه «ترنم وحی» در شهرستان کاشمر، این دیار علم و فضیلت و پرورش دهنده عالمان وارسته و سرداران و شهیدان والامقام رقم خورده، فرصتی است، برای تجلیل از اهل قرآن و تأملی دوباره در رسالت خطیری که این کتاب هدایت بر دوش جامعه مؤمن نهاده است؛ رسالتی که اگر به حقیقت آن، چنانکه باید پرداخته شود، می‌تواند بنیان‌های زندگی فردی و اجتماعی را تعالی بخشد و مسیر آینده این سرزمین را روشن‌تر سازد.

آیات قرآن کریم، بیش از آنکه صرفاً برای قرائت باشد، دعوتی است به تدبر باطنی، منظومه‌ای از نور و حکمت که می‌تواند روشنایی‌بخش زندگی و رفتار ما شود. در این جریان تحول‌ساز، شما حاملان و قاریان، نقشی بی‌بدیل دارید، تا نور قرآن از ورق کتاب به متن زندگی جمعی منتقل و اثرات آن در پهنه جامعه آشکارتر شود.

این همایش جلوه‌ای از عزم شما حافظان و مربیان قرآن است؛ جمعی که با هم آمده‌اید، نه صرفاً برای شنیدن یا تجلیل، بلکه برای تجلی قدرت حقیقی قرآن در زندگی و تحقق رسالتی که نور وحی را در دل‌ها و رفتارها جاری می‌سازد. همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها ضمن تأکید بر اهمیت انس با قرآن، اثربخشی آموزه‌های ارزشمند آن در زندگی را یادآور شده‌اند، لذا حضور شما باید موجب شود این مصادیق نورانی در جامعه نمود عینی پیدا کند.

امید است، این محفل الهی سر آغاز فصلی نو باشد؛ فصلی که در آن قرآن نه تنها آوایی در گوش باشد، بلکه نیرویی در رفتار، تصمیم و ساختار زندگی ما، تا نور ملکوتی وحی در سراسر جامعه طنین انداز گردد و مسیر تحول را با خود هموار کند و جامعه‌ای، قرآنی عدالت‌مدار و معنویت‌محور شکل گیرد.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهور اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی