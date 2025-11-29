پزشکیان در پیامی به همایش تجلیل از حافظان و خادمان مهد قرآن کریم در کاشمر:
آیات قرآن، دعوتی است به تدبر باطنی که میتواند روشناییبخش زندگی و رفتار ما شود
رئیس جمهور با تأکید بر نقش حاملان و قاریان قرآن برای انتقال نور قران به متن زندگی جامعه تصریح کرد: برگزاری همایش تجلیل از حافظان و مربیان قرآن، جلوهای از عزم شماست، به عنوان جمعی که با هم آمدهاید، نه صرفاً برای شنیدن یا تجلیل، بلکه برای تجلی قدرت حقیقی قرآن در زندگی و تحقق رسالتی که نور وحی را در دلها و رفتارها جاری میسازد.
به گزارش ایلنا، پزشکیان در پیامی خطاب به همایش تجلیل از حافظان و خادمان مهد قرآن کریم در شهرستان کاشمر، آیات قرآن کریم را دعوتی به تدبر باطنی و منظومهای از نور و حکمت خواند و گفت: امید است این محفل الهی سر آغاز فصلی نو باشد؛ فصلی که در آن قرآن نه تنها آوایی در گوش، بلکه نیرویی در رفتار، تصمیم و ساختار زندگی ما باشد، تا نور ملکوتی وحی در سراسر جامعه طنین انداز گردد.
متن پیام رئیس جمهور که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این همایش قرائت شد، به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
این اجتماع پربرکت که به بهانه «ترنم وحی» در شهرستان کاشمر، این دیار علم و فضیلت و پرورش دهنده عالمان وارسته و سرداران و شهیدان والامقام رقم خورده، فرصتی است، برای تجلیل از اهل قرآن و تأملی دوباره در رسالت خطیری که این کتاب هدایت بر دوش جامعه مؤمن نهاده است؛ رسالتی که اگر به حقیقت آن، چنانکه باید پرداخته شود، میتواند بنیانهای زندگی فردی و اجتماعی را تعالی بخشد و مسیر آینده این سرزمین را روشنتر سازد.
آیات قرآن کریم، بیش از آنکه صرفاً برای قرائت باشد، دعوتی است به تدبر باطنی، منظومهای از نور و حکمت که میتواند روشناییبخش زندگی و رفتار ما شود. در این جریان تحولساز، شما حاملان و قاریان، نقشی بیبدیل دارید، تا نور قرآن از ورق کتاب به متن زندگی جمعی منتقل و اثرات آن در پهنه جامعه آشکارتر شود.
این همایش جلوهای از عزم شما حافظان و مربیان قرآن است؛ جمعی که با هم آمدهاید، نه صرفاً برای شنیدن یا تجلیل، بلکه برای تجلی قدرت حقیقی قرآن در زندگی و تحقق رسالتی که نور وحی را در دلها و رفتارها جاری میسازد. همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها ضمن تأکید بر اهمیت انس با قرآن، اثربخشی آموزههای ارزشمند آن در زندگی را یادآور شدهاند، لذا حضور شما باید موجب شود این مصادیق نورانی در جامعه نمود عینی پیدا کند.
امید است، این محفل الهی سر آغاز فصلی نو باشد؛ فصلی که در آن قرآن نه تنها آوایی در گوش باشد، بلکه نیرویی در رفتار، تصمیم و ساختار زندگی ما، تا نور ملکوتی وحی در سراسر جامعه طنین انداز گردد و مسیر تحول را با خود هموار کند و جامعهای، قرآنی عدالتمدار و معنویتمحور شکل گیرد.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهور اسلامی ایران