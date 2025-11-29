خبرگزاری کار ایران
پرواز رشت به آستاراخان راه‌اندازی شد/ در ۷ ماه گذشته حدود ۲ میلیون تن کالا در گیلان مبادله شده است

پرواز رشت به آستاراخان راه‌اندازی شد/ در ۷ ماه گذشته حدود ۲ میلیون تن کالا در گیلان مبادله شده است
استاندار گیلان گفت: استان گیلان از معدود استان‌هایی است که مرز زمینی، دریایی و هوایی دارد و در هفت ماه گذشته حدود ۲ میلیون تن کالا به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار در این استان مبادله شده است.

به گزارش ایلنا،هادی حق‌شناس درباره ظرفیت های استان گیلان ،گفت: گیلان جزو چهار استانی است که هم مرز زمینی، هم مرز دریایی و هم مرز هوایی دارد.

استاندار گیلان  افزود: خوشبختانه در گیلان می‌توانیم به طور همزمان ۲۰ کشتی را برای تخلیه و بارگیری فعال کنیم. در هفت ماه گذشته نزدیک به دو میلیون تن کالا صادر و وارد شده که ارزش آن حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده است.  

وی ادامه داد:عمده‌ترین کالایی که از گیلان صادر می‌شود، کیوی و برخی دیگر از محصولات کشاورزی است که به کشورهای عمان و روسیه صادر می‌شوند.در کنار صادرات، بخش گردشگری نیز برای ما اهمیت دارد و هم‌اکنون گردشگرانی از کشور عراق وارد گیلان می‌شوند.  

حق شناس با اشاره به این که  پرواز رشت به آستاراخان نیز راه‌اندازی شده است،عنوان کرد: در آستارا هم مرز ریلی داریم، هم مرز زمینی و هم مرز دریایی. به طور متوسط روزانه ۵۰ تا ۶۰ واگن بار از روسیه و جمهوری آذربایجان وارد ایران می‌شود یا بالعکس کالای صادراتی ما به این کشورها ارسال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: هم‌اکنون در مرزهای آبی، زمینی و ریلی استان، فعالیت‌های ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به‌صورت هم‌زمان در حال انجام است.

 

