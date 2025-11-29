دیدار معاون وزیر خارجه ارمنستان با مدیرکل وزارت خارجه اسرائیل در اورشلیم

به گزارش ایلنا، در تاریخ ۲۶ نوامبر، واهان گوستانیان ، معاون وزیر امور خارجه ارمنستان، با ادن بار-تال، مدیرکل وزارت امور خارجه اسرائیل، در اورشلیم دیدار کرد.

این اطلاعات توسط وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان گزارش شده است.

وزارت امور خارجه ارمنستان گزارش داد: در این دیدار، هر دو طرف بر آمادگی برای تلاش در جهت فعال‌سازی روابط بین ارمنستان و اسرائیل، از جمله در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، تأکید کردند. طرفین همچنین در مورد روندهای جاری در قفقاز جنوبی و خاورمیانه تبادل نظر کردند.

دوازدهمین رایزنی‌های سیاسی بین وزارتخانه‌های امور خارجه ارمنستان و اسرائیل نیز در طول این سفر برگزار شد. بخش‌های فناوری پیشرفته، پزشکی، کشاورزی و گردشگری به عنوان حوزه‌های مورد علاقه متقابل و با بیشترین پتانسیل برای همکاری شناسایی شدند.

