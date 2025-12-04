همایون سامیح نجف‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آلودگی هوا و تداوم آن در کشور گفت: ما مازوت‌سوزی را شاهد هستیم، مشکل وارونگی هوا را داریم و همین امر باعث مسائل آلودگی در کلان‌شهرهای ما شده است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یاد گرفتیم ابتدا یک مشکلی پیش بیاید و بعد بنشینیم درباره‌اش تصمیم‌گیری و اظهارنظر کنیم؛ بعد ببینیم چه کارهایی انجام دهیم تا مشکل حل شود و باید گفت این روش، روش درستی در مملکت نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه چندین سال است که می‌گذاریم مشکلی یا مسئله‌ای که از ابتدا با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌هایی که می‌شود حل کرد پیش بیاید بعد دنبال چاره‌ایم. در صورتی که اگر تمهیداتی انجام ندهیم به مشکل برمی‌خوریم، اما اجازه می‌دهیم مشکلات ایجاد شود و بعد فکر کنیم چه باید کرد. این روش درست و دقیق نیست.

نجف‌آبادی بیان کرد: متأسفانه در دولت‌های مختلف هم این کار انجام شده است و مختص این دولت و قبل‌تر نیست. دولت باید فکر کند مشکل به چه علت است و آن را برطرف کند.

وی تأکید کرد: به نظر من مشکل عمده ما کمبود گاز است که باید از اول فکر این زمان را می‌کردیم؛ زیرساخت‌ها را انجام می‌دادیم، تولید باید زیاد می‌شد تا به این مسائل برخورد نمی‌کردیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: الان مازوت در تمام شهرها، با وجود این‌که صادرات گاز ایران به عراق قطع شده است و برای مصارف داخلی انجام می‌شود، صورت می‌گیرد. باز هم به زمانی برخورد می‌کنیم که صنایع ما در تابستان کمبود برق دارند و در زمستان کمبود گاز و این لطمه بسیار زیادی به اقتصاد ممکن است وارد کند. ولی در هر صورت وزارت نفت و وزارت نیرو باید فکری کنند. ما که نظر خودمان را گفتیم و کسی گوش نمی‌کند، اما امیدواریم هر کسی مسئول است روی مشکلات دقیق شود و آنها را حل کند.

