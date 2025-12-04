خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نجف‌آبادی در گفت‌وگو با ایلنا:

کمبود گاز ریشه اصلی آلودگی هواست/ سال‌هاست مشکلات را رها می‌کنیم تا تبدیل به بحران شود

کمبود گاز ریشه اصلی آلودگی هواست/ سال‌هاست مشکلات را رها می‌کنیم تا تبدیل به بحران شود
کد خبر : 1720417
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تداوم آلودگی هوا و مازوت‌سوزی در کشور گفت: سال‌هاست بدون برنامه‌ریزی اجازه می‌دهیم مشکلات به بحران تبدیل شوند. او کمبود گاز را عامل اصلی بحران دانست و تأکید کرد: دولت‌ها باید از ابتدا زیرساخت‌ها را تقویت می‌کردند تا امروز با کمبود انرژی و آسیب به اقتصاد مواجه نشویم.

همایون سامیح نجف‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آلودگی هوا و تداوم آن در کشور گفت: ما مازوت‌سوزی را شاهد هستیم، مشکل وارونگی هوا را داریم و همین امر باعث مسائل آلودگی در کلان‌شهرهای ما شده است.
 
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یاد گرفتیم ابتدا یک مشکلی پیش بیاید و بعد بنشینیم درباره‌اش تصمیم‌گیری و اظهارنظر کنیم؛ بعد ببینیم چه کارهایی انجام دهیم تا مشکل حل شود و باید گفت این روش، روش درستی در مملکت نیست.
 
وی ادامه داد: متأسفانه چندین سال است که می‌گذاریم مشکلی یا مسئله‌ای که از ابتدا با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌هایی که می‌شود حل کرد پیش بیاید بعد دنبال چاره‌ایم. در صورتی که اگر تمهیداتی انجام ندهیم به مشکل برمی‌خوریم، اما اجازه می‌دهیم مشکلات ایجاد شود و بعد فکر کنیم چه باید کرد. این روش درست و دقیق نیست.
 
نجف‌آبادی بیان کرد: متأسفانه در دولت‌های مختلف هم این کار انجام شده است و مختص این دولت و قبل‌تر نیست. دولت باید فکر کند مشکل به چه علت است و آن را برطرف کند.

 وی تأکید کرد: به نظر من مشکل عمده ما کمبود گاز است که باید از اول فکر این زمان را می‌کردیم؛ زیرساخت‌ها را انجام می‌دادیم، تولید باید زیاد می‌شد تا به این مسائل برخورد نمی‌کردیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: الان مازوت در تمام شهرها، با وجود این‌که صادرات گاز ایران به عراق قطع شده است و برای مصارف داخلی انجام می‌شود، صورت می‌گیرد. باز هم به زمانی برخورد می‌کنیم که صنایع ما در تابستان کمبود برق دارند و در زمستان کمبود گاز و این لطمه بسیار زیادی به اقتصاد ممکن است وارد کند. ولی در هر صورت وزارت نفت و وزارت نیرو باید فکری کنند. ما که نظر خودمان را گفتیم و کسی گوش نمی‌کند، اما امیدواریم هر کسی مسئول است روی مشکلات دقیق شود و آنها را حل کند.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی