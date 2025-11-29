به گزارش ایلنا، مشروح پیام آیت الله نوری همدانی به یادواره ۸۹۲ شهید بسیجی استان مرکزی بدین شرح است:

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنَا أَبِی ‌الْقَاسِمِ المصطفی مُحَمَّد وَ عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ سیَّما بَقیَّهَ اللهِ فِی الأرَضینَ و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

با سلام و تحیت به آن مجمع محترم

بزرگداشت یاد و خاطره شهدا یکی از مهمترین راه‌های احیاء فرهنگ ایثار و شهادت است.

در قرآن کریم از کمتر قشری به این اندازه تمجید به عمل آمده است: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» (سوره آل عمران، آیه ۱۶۹) و در آیه دیگر صراحت وعده بهشت به این قشر یعنی شهدای والامقام است و آنچه از ابتدا تاکنون توانست اسلام را حفظ کند همین خون های شهیدان عزیز است.

امروز هم استکبار و صهیونیست بیش از هر زمانی از این انگیزه و این فرهنگ در هراس است، براین اساس باید مردم را با این فرهنگ قرآنی مأنوس کرد و بدانیم که طبق روایات ما هر عباداتی بالاتر از خود دارد مگر شهادت: «فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بَرٌّ حَتَّی یُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِی سَبِیلِ اَللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اَللَّهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ وَ إِنَّ فَوْقَ کُلِّ عُقُوقٍ عُقُوقاً حَتَّی یَقْتُلَ اَلرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَلَیْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ»

اما چگونه باید این فرهنگ حفظ شود؟ یکی از راه های حفظ آن تلاش برای برقراری آرمان شهیدان بوده و بررسی هدف آنها و عمل به وصیت و سفارش شهدا است.

بنیان‌گذار کبیر این نظام حضرت امام (رحمت الله علیه) در یک بیانی فرمودند: سال ها عبادت کردید خدا قبول کند ولی وقتی هم برای این وصیت نامه شهدا بگذارید. حقیقتا انسان وقتی مطالعه می‌کند می‌بیند اینان راه صد ساله را یک شب طی کردند، گاهی در سنین پایین عباراتی را ذکر می‌کنند که باید سال ها در حوزه و دانشگاه تحصیل کرد تا به این درک رسید، شهیدی در وصیت نامه خود می نویسد: «مرا ناکام نخوانید کام من رسیدن به الله است»، شهید دیگر به پدر و مادر و اطرافیانش توصیه می کند که «در شهادت من اشک نریزید که مبادا دشمنان دل شاد شوند».

شهیدان در اکثر وصیت نامه ها یا در تمام سفارشات تاکید بر حفظ اسلام ناب دارند، تاکید بر حفظ و تبعیت از ولایت فقیه دارند، تاکید بر دفاع از مردم و کشور دارند، تاکید بر برقراری عدالت دارند.

امروز همه اقشار خصوصاً مسئولان مورد خطاب این وصیت نامه هستند، امروز مسئولی که شب سر بر بستر می‌گذارد باید ببنید که روزی که سپری نمود توانست عملی انجامی دهد تا شرمنده خون شهدا نباشد.

امروز باید بدانیم که شهدا برای دفاع از اسلام جان دادند، مسئولان به چه اندازه به ارزش‌های اسلامی پایبند هستند. آیا به بهانه‌های واهی به ارزش‌ها بی‌تفاوتی نمی‌کنند؟ بنده در صدها وصیت نامه شهدا دیدم تاکید بر حفظ حجاب داشتند و به همه توصیه برای رعایت این واجب الهی داشته‌اند، حال هر کدام در قبال این وصیت چه وظیفه‌ای داریم، وظیفه‌مان بیان و عمل به این وصیت و تاکید بر حفظ آن برای اقشار مختلف مردم است، مسئولان و مردم باید به این وصیت عمل کنند.

شهدا تاکید بر تبعیت از ولایت فقیه داشته‌اند آن هم در عمل نه فقط در بیان و سخنرانی؛ شهیدان تاکید بر حفظ وحدت و همدلی داشته اند آن هم حول محور رهبر و امام جامعه؛ شهیدان تاکید بر حفظ کرامت مردم و زندگی همراه با آسایش و امنیت داشته اند؛ شهیدان تاکید بر دشمن شناسی و استکبار ستیزی داشته‌اند و در نهایت شهیدان خواهان عزت برای اسلام و مسلمین بوده اند. هر کسی در هر مقامی و موقعیتی به این وصیت ها بی توجه باشد به خون شهیدان خیانت کرده است.

اینجانب در پایان با تکریم از همه شهدا و ایثارگران و بسیجیان عزیز و خانواده‌های معظم‌شان از برگزار کنندگان این همایش تشکر نموده و توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.

حسین نوری همدانی

