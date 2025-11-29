خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار حسن‌زاده:

بسیج دستگاه توانمندی است که می‌تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند

بسیج دستگاه توانمندی است که می‌تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند
کد خبر : 1720369
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، بسیج را پیشران همه پیشرفت‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: بسیج دستگاه توانمندی است که می‌تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.

به گزارش ایلنا، سردار «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ صبح امروز (شنبه) در اجتماع بزرگ بسیجیان مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات با عنوان «فاتحان بیت المقدس ۳» که در این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: حضور بسیجیان در رزمایش‌ها و تمرین‌های نظامی، نمایش قدرت است.

سردار حسن‌زاده با اشاره به تهدیدات آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم مقابله با این تهدیدات، گفت: تشکیل بسیج در حقیقت در پی تصرف لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام (ره) رقم خورد.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) با بیان اینکه بسیج تشکیلات عظیمی است که هدف اصلی آن خنثی‌سازی تهدیدات علیه کشور و ملت ایران است، افزود: بسیج بزرگترین ظرفیتی است که در اختیار ملت بزرگ ایران است و دستگاه توانمندی است که می‌تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.

وی با اشاره به درخشش بسیج در جنگ ۱۲ روزه و عرصه برقراری امنیت، عنوان کرد: فرهنگ بسیج امروز در سراسر جبهه مقاومت گسترش یافته است و جوانان هر یک از کشور‌های محور مقاومت، مکتب بسیج را گسترش دادند؛ همچنین جبهه استکبار هم از این تفکر بسیجی می‌هراسد.

سردار حسن‌زاده با بیان اینکه بسیج در عرصه‌های مختلف اعم از حوادث طبیعی، مردم‌یاری و مقابله با کرونا درخشید، یادآور شد: منطق بسیج مقاوم‌سازی حداکثری کشور در مقابل همه خطر‌ها و تهدیدات است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ بسیج را پیشران همه پیشرفت‌های انقلاب اسلامی دانست و افزود: بسیج در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناوری، و اقتصاد مقاومتی حضور دارد و در این عرصه‌ها شاهد حضور تفکر بسیجی هستیم که موفقیت‌های زیادی را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه در طول ۴۶ سال گذشته بسیج همواره خدمتگزار ملت بوده است، خاطرنشان کرد: خودباوری، خستگی‌ناپذیری، امیدواربودن و امیدآفرینی، مقابله با استکبار جهانی، حمایت از ملت‌های مظلوم جهان و... از اصول مهم تفکر بسیجی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی