بررسی روند رسیدگی به تصادفات با صدمات بدنی غیرعمدی

به گزارش ایلنا، کمیسیون اصل نود مجلس در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه خواهد داشت که به شرح زیر است:

یکشنبه؛ ۹ آذر ماه

- جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون با حضور رئیس بنیاد ملی نخبگان و معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص عدم اجرای قوانین مرتبط با حقوق نخبگان علمی کشور

- جلسه هیات رئیسه کمیسیون با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه

- جلسه کمیته قضایی کمیسیون با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا، رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس کل بیمه مرکزی و مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی و معاونین وزارت بهداشت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاونت راهبردی قوه قضائیه، معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدافند سایبری فراجا و رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص بررسی موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی (موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوشنبه؛ ۱۰ آذرماه

- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده مطروحه

- جلسه کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرونده ها و شکایات واصله

سه شنبه؛ ۱۱ آذر ماه

- جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون با حضور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نحوه برگزاری آزمون‌های بین‌المللی از جمله آیلتس، تافل و غیره

- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، نفت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در خصوص بررسی مشکلات واردات اتوبوس‌های برون شهری با محورهای زیر الف) ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده پیرو جلسه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ کمیسیون اصل نودم. ب) ارائه آمار ذیل از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه: تعداد ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات اتوبوس، تعداد واردات اتوبوس (پلاک شده)، تعداد اتوبوس تولیدشده، گزارش عملکرد بند (پ) ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات اتوبوس.

چهارشنبه؛ ۱۲ آذر ماه

- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق و معاونین مربوطه در خصوص: ۱) ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده پیرو جلسه مورخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ کمیسیون اصل نودم. ۲) گزارش آخرین وضعیت اجرای ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی مصوب شورای اقتصاد.

