این هفته صورت میگیرد؛
وزرای اقتصاد و نیرو در کمیسیون عمران مجلس حاضر میشوند
وزیر اقتصاد با هدف بررسی احکام قانونی مربوط به افزایش سرمایه بانک مسکن و وزیر نیرو به منظور گزارش در خصوص توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی و انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس در نشست هفته جاری کمیسیون عمران مجلس حاضر میشوند.
به گزارش ایلنا، نشستهای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه و سهشنبه (۹ و ۱۱ آذرماه) برگزار میشود.
در جلسه روز یکشنبه، ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده (۳) قانون ایجاد شهرهای جدید و همچنین موضوع الزام شرکتها و مؤسسات حملونقل جادهای به استفاده از صورتوضعیت مسافری و بارنامه در دستور کار قرار دارد.
بر اساس این گزارش، کمیسیون عمران در جلسه روز سهشنبه میزبان وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود تا احکام قانونی مربوط به افزایش سرمایه بانک مسکن از محل اوراق رهنی و داراییهای مازاد دولتی بررسی شود. در این جلسه معاونان سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن نیز حضور خواهند داشت.در ادامه، وزیر نیرو برای ارائه گزارش درباره نحوه اجرای قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی و همچنین وضعیت تأمین و انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس در کمیسیون حضور پیدا میکند.
رسیدگی به سؤالات تعدادی از نمایندگان مجلس و بررسی نحوه اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه نیز از دیگر برنامههای این نشست است؛ موضوعی که با حضور معاونان وزارتخانههای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و همچنین دیوان محاسبات کشور پیگیری میشود.
همچنین کمیته عمران شهری و شهرداریها این هفته با هدف بررسی وضعیت کنترل حریم و محدوده شهر تهران و مراکز استانها تشکیل جلسه میدهد. این نشست با حضور استاندار تهران، معاونان وزیر کشور، معاون شهرسازی وزارت راه، معاون شهرداری تهران و نمایندگان دبیرخانه کلانشهرها برگزار خواهد شد.
افزون بر این، کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی هم برای ادامه بررسی این لایحه تشکیل جلسه میدهد.