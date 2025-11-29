بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون اجتماعی

به گزارش ایلنا، برنامه جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۸ تا ۱۲ آذرماه) اعلام شد.

بر اساس این گزارش نمایندگان کمیسیون اجتماعی روز یک‌شنبه (۹ آذرماه)، جلسه‌ای به منظور بررسی «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضور نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی خواهند داشت و ادامه بحث و بررسی طرح و لایحه مذکور را در دستور کار خواهند کرد تا برای ارائه به صحن تصمیم‌گیری شود.

نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس روز دوشنبه (۱۰ آذرماه) نیز با دعوت از مدیرعامل و معاونان سازمان تأمین اجتماعی کشور در جلسه‌ فوق‌العاده‌ این کمیسیون درخصوص مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، توانمندسازی تأمین اجتماعی بحث و تبادل‌نظر و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی را بررسی خواهند کرد.

بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی کشور با دعوت از وزیر جهاد کشاورزی، دستور کار مهم جلسه روز سه‌شنبه (۱۱ آذرماه) کمیسیون اجتماعی مجلس است که با حضور معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور برگزار خواهد شد.

همچنین هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس روز چهارشنبه (۱۲ آذرماه) در جلسه‌ای به بررسی مهم‌ترین موضوعات در دستور کار این کمیسیون و اولویت‌بندی موضوعات برای بررسی در جلسات هفته آتی خواهند داشت.

نمایندگان کمیسیون اجتماعی علاوه بر جلسات رسمی کمیسیون که در بالا اشاره شد، در جریان کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی کمیسیون از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۱ تا ۵ آذرماه) نیز بررسی طرح‌ها و لوایح ارسالی به کمیسیون در موضوعات مختلف را در دستور کار دارند.

از جمله آن جلسه روز یکشنبه (۹ آذرماه) کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی است که با دعوت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و پزشکی، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، وزارت امور خارجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور به به بررسی لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) (شماره ۷۶) می‌پردازد.

بررسی لایحه تصویب مقاوله‌نامه مشاوره سه‌جانبه استانداردهای بین المللی‌کار(۱۹۷۶) (۱۳۵۵) شماره ۱۴۴ با دعوت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت‌ امور مجلس رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور از دیگر موارد در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه(۱۱ آذرماه) کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی است.

