در نشست هفته جاری کمیسیون امنیت ملی مجلس:
روابط و مباحث ایران و چین باحضور رحمانیفضلی بررسی میشود
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به بررسی مسائل و موضوعات کشور چین با حضور سفیر کشورمان در این کشور میپردازند.
به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۸ الی ۱۲ آذرماه) به شرح ذیل اعلام شد.
- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی
- بررسی مسائل و موضوعات کشور چین با حضور سفیر ایران در چین
- مروری بر آخرین اخبار و تحولات
- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور
- نشست اعضای هیات رییسه کمیسیون
- ارائه گزارش عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با حضور معاونت متبوع
- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران
- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های نظارتی