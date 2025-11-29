به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۸ الی ۱۲ آذرماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی

- بررسی مسائل و موضوعات کشور چین با حضور سفیر ایران در چین

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

- نشست اعضای هیات رییسه کمیسیون

- ارائه گزارش عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با حضور معاونت متبوع

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های نظارتی

