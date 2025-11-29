خبرگزاری کار ایران
بازدید فرمانده کل ارتش از نمایشگاه دستاوردهای نیروی دریایی در بندرعباس

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی از نمایشگاه دستاوردهای نیروی دریایی ارتش در بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه این بازدید گفت: کارهای باارزشی در ابعاد و اندازه‌های مختلف در نیروی دریایی انجام شده است و با افزوده شدن بخشی از این توانمندی‌ها، نیروی دریایی ارتش در اجرای مأموریت‌های گوناگون قدرتمندتر خواهد شد.

امیر سرلشکر حاتمی افزود: این توانمندی‌ها و دستاوردهای جدید در خدمت ارتقای قدرت عملیاتی نیروی دریایی ارتش قرار خواهد گرفت.
در این نمایشگاه شماری از نتیجه های تحقیقات و پژوهش و تجهیزات جدید رصد و پرنده های مختلف نظامی در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.

 

