کشف شبکه قاچاق بین المللی مواد مخدر با همکاری قضایی ایران و ترکیه

این اداره کل در تشریح این واقعه عنوان کرد: ماجرا از اعلام مفقودی فرزند خانواده ای در کیش شروع شد. پس از پیگیری های قانونی مشخص شد که این فرد بر خلاف گفته های قبلی‌اش درباره انجام کارهای شخصی در جزیره کیش 16 تیر 1403 از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد ترکیه عزیمت کرده بود. ادامه تحقیقات منتج به شناسایی یک همسفر برای جوان مفقودی گردید که این شخص از دوستان قدیمی این خانواده نیز بوده است.

پس از تحقیقات صورت گرفته و شناسایی همسفر جوان مفقود شده که منجر به درگیری بین خانواده جوان مفقودی با این همسفر گشته بود، پلیس به دستور مقام قضایی به طور جدّی وارد ماجرا و انجام تحقیقات اولیّه و بازجویی شد. در اعترافات به دست آمده، همسفر جوان مفقودی اظهار کرد که هر دو نفر عازم ترکیه به قصد کسب درآمد شده‌اند. وظیفه این دو شخص در واقع بلعیدن و انتقال محموله مواد مخدر به وزن 800 گرم شیشه (برای جوان مفقودی) و یک کیلوگرم تریاک برای همسفر او بوده است که از طرف یک تبعه افغان و سرباند این گروه، مأموریت انتقال مواد مخدر مذکور را داشته‌اند.

پس از ورود به ترکیه حال جوان مفقودی به دلیل ناتوانی در دفع مواد مخدر بلعیده شده وخیم می شود و اقداماتی که از سوی همراهان و حاضران در محلی که به نظر محل تحویل مواد مخدر بوده بی نتیجه می ماند و منجر به مرگ این جوان ایرانی می شود. سپس حاضران در محل سراسیمه پیکر این جوان را به محلی دور از شهر برده و آنجا رها می‌کنند.

پس از این اعترافات مرجع قضایی با ارسال درخواست همکاری قضایی به اداره کل همکاری های بین المللی قوه قضاییه خواستار ایفای نقش از مقامات قضایی و پلیسی ترکیه شد.

معاونت امور بین الملل قوه قضاییه اقدام به ارسال درخواست همکاری قضایی براساس موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین ایران و ترکیه شد.

پلیس ترکیه 4 نفر از اعضای این باند مواد مخدر که از اتباع افغانستان بودند را دستگیر کرد که از جمله اتهامات آنها حمل مواد مخدر، مخفی و پاک کردن آثار جرم و نقش احتمالی آنها در قتل جوان ایرانی است. مقامات قضایی و پلیس ترکیه با انتشار تصاویر این متهمان در جراید ترکیه این جنایت را به اطلاع عموم رساند.

در ادامه در چارچوب همکاری‌های قضایی و درخواست از مقامات ترکیه، پیکر این جوان ایرانی به کشورمان منتقل شد. در نهایت به دستور مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران همسفرجوان متوفی ایرانی در مراجع قضایی کشورمان تحت تعقیب قرار گرفت و به اتهام قاچاق مواد مخدر و همچنین مشارکت در قتل در زندان به سر می برد و اقدامات قضایی و بین المللی برای دستگیری دیگر اعضای این گروه ادامه دارد.

همواره تاکید شده همکاری قضایی بین المللی در مقابله با جرائم سازمان یافته فرامرزی بسیار مؤثر است و موافقتنامه های دوجانبه و کنوانسیون های بین المللی می‌توانند مبانی اینگونه همکاری‌ها را فراهم و نیز موجب ارتقای آن گردند.