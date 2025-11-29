به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت:

رفع ‎فیلترینگ و دسترسی آزادانه‌تر مردم به اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی از منظر دکتر ‎پزشکیان فقط عمل به وعده انتخاباتی نیست.

تلاش باورمند برای احقاق حق اجتماعی است. اگر مقاومت‌کنندگان در برابر این اقدام هم بپذیرند ‎رئیس‌جمهور در انجام این مسئله نیت انتخاباتی ندارد مشکل حل خواهد شد.

