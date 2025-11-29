معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور:
تأکید رئیسجمهور دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، حقی اجتماعی است نه ابزار انتخاباتی
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور گفت: تأکید رئیس جمهور دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، حقی اجتماعی است نه ابزار انتخاباتی.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت:
رفع فیلترینگ و دسترسی آزادانهتر مردم به اطلاعات و شبکههای اجتماعی از منظر دکتر پزشکیان فقط عمل به وعده انتخاباتی نیست.
تلاش باورمند برای احقاق حق اجتماعی است. اگر مقاومتکنندگان در برابر این اقدام هم بپذیرند رئیسجمهور در انجام این مسئله نیت انتخاباتی ندارد مشکل حل خواهد شد.