معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور:

تأکید رئیس‌جمهور دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، حقی اجتماعی است نه ابزار انتخاباتی

تأکید رئیس‌جمهور دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، حقی اجتماعی است نه ابزار انتخاباتی
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور گفت: تأکید رئیس جمهور دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، حقی اجتماعی است نه ابزار انتخاباتی.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت:

رفع ‎فیلترینگ و دسترسی آزادانه‌تر مردم به اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی از منظر دکتر ‎پزشکیان فقط عمل به وعده انتخاباتی نیست.

تلاش باورمند برای احقاق حق اجتماعی است. اگر مقاومت‌کنندگان در برابر این اقدام هم بپذیرند ‎رئیس‌جمهور در انجام این مسئله نیت انتخاباتی ندارد مشکل حل خواهد شد.

 

