۷ نفر از عوامل برنامه غیراخلاقی که در بستر فضای مجازی تولید و پخش میشود بازداشت شدند
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: ۷ نفر از عوامل برنامه غیراخلاقی در بستر فضای مجازی که با حضور تماشاگران در استودیو تولید و پخش میشود بازداشت و با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شدند.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: چندی است تولید یک برنامه با محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در بستر فضای مجازی اغاز شده است.
این برنامه که با حضور تماشاگران و تماشاچی برگزار میشوند برنامه تعاملی بین مجری و تماشاگران محسوب شده و تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در آن برای دیده شدن صورت میگیرد.
در همین رابطه ۷ نفر از عوامل برنامهای که با شرایط مورد اشاره تولید و پخش میشود بازداشت شدهاند. مجری این برنامه با تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی است پس از تولید چند قسمت از برنامه خود و بارگزاری آن در فضای مجازی بازداشت شده و به بازپرس پرونده معرفی شده است.
پس از تشکیل پرونده قضایی برای عوامل مورد اشاره ضمن توقف برنامه مورد اشاره، بازپرس پرونده برخی عوامل را با صدور قرار وثیقه مناسب تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه آزاد کرده اما برخی عوامل دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند.