خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۷ نفر از عوامل برنامه‌ غیراخلاقی‌ که در بستر فضای مجازی تولید و پخش می‌شود بازداشت شدند

۷ نفر از عوامل برنامه‌ غیراخلاقی‌ که در بستر فضای مجازی تولید و پخش می‌شود بازداشت شدند
کد خبر : 1720240
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: ۷ نفر از عوامل برنامه‌ غیراخلاقی در بستر فضای مجازی که با حضور تماشاگران در استودیو تولید و پخش می‌شود بازداشت و با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: چندی است تولید یک برنامه‌ با محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در بستر فضای مجازی اغاز شده است. 

این برنامه‌ که  با حضور تماشاگران و تماشاچی‌ برگزار می‌شوند برنامه تعاملی بین مجری و تماشاگران محسوب شده و تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در آن برای دیده شدن صورت می‌گیرد.

در همین رابطه ۷ نفر از عوامل برنامه‌ای که با شرایط مورد اشاره تولید و پخش می‌شود بازداشت شده‌اند. مجری این برنامه با تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی است پس از تولید چند قسمت از برنامه خود و بارگزاری آن در فضای مجازی بازداشت شده و به بازپرس پرونده معرفی شده است.

پس از تشکیل پرونده قضایی برای عوامل مورد اشاره ضمن توقف برنامه مورد اشاره، بازپرس پرونده برخی عوامل را با صدور قرار وثیقه مناسب تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه آزاد کرده اما برخی عوامل دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی