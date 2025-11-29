اجرای مراحل تصویب گزارش نهایی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، علی‌رغم تدوین تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، تاکنون مصوبه هیئت وزیران درخصوص صورت‌حساب عملکرد بودجه سال مذکور واصل نشده‌است؛ از این‌رو دیوان محاسبات در اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، در مهلت مقرر نسبت به تشکیل جلسات نهایی هیئت عمومی اقدام می‌نماید. لازم به ذکر است؛ برای نخستین‌بار، گزارش سطح اول تفریغ بودجه جهت بهره‌برداری دولت و مجلس در تدوین بودجه ۱۴۰۵، در تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود.