به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم قانون‌شکنی‌ها و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل به واسطه ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا به‌ویژه در فلسطین اشغالی و لبنان، بر مسئولیت جامعه جهانی برای پایان دادن به جنایات این رژیم تاکید کرد.