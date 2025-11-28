خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی هسته‌ای عراقچی و کالاس

رایزنی هسته‌ای عراقچی و کالاس
کد خبر : 1720107
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و خانم گایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر جمعه در یک تماس تلفنی درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم قانون‌شکنی‌ها و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل به واسطه ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا به‌ویژه در فلسطین اشغالی و لبنان، بر مسئولیت جامعه جهانی برای پایان دادن به جنایات این رژیم تاکید کرد.

در این تماس تلفنی همچنین موضوع هسته‌ای ایران مورد بحث قرار گرفت و وزیر امور خارجه دیدگاه‌های کشورمان را در این خصوص بیان کرد.

طرفین بر اهمیت ادامه تماس‌ها و رایزنی‌ها بین ایران و طرف‌های اروپایی به منظور تبادل نظر راجع به اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی