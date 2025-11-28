خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر سرتیپ واحدی با تبریک روز نیروی دریایی ارتش

خودکفایی نیروی دریایی کام مردم را شیرین کرد

خودکفایی نیروی دریایی کام مردم را شیرین کرد
کد خبر : 1720087
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی پیامی خطاب به امیر دریادار ایرانی روز نیروی دریایی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش، طی پیامی خطاب به امیر دریادار شهرام ایرانی،  هفتم آذر سالروز نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت.
متن پیام تبریک بدین شرح است:
همرزم ارجمند امیر دریادار شهرام ایرانی
فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
هفتم آذرماه سالروز حماسه آفرینی و شجاعت سپیدجامگان دریادلی است که درطوفان حوادث سال‌های جنگ تحمیلی با حضور در  دریای عزتمندی بر امواج مردانگی سوار شده  و با ایستادگی در برابر هجوم ناجوانمردانه دشمن، آرامش را بر آب‌های سرزمینی مان تحکم ساختند.
مردانی که  با صلابت و اقتدار در راه پاسداری و صیانت از مرزهای آبی کشور مقدس‌مان، شجاعت شهیدانی دریادل و اسطوره ها و ایثارگران نام آشنای دریا را یادآور شدند.
خاطرات رشادت و پایمردی کارکنان غیور و شجاع نیروی دریایی راهبردی و حیاتی ارتش، که در همان ماه‌های ابتدایی جنگ هشت ساله، طومار دشمن بعثی را در هم پیچیدند و با خلق حماسه ای همچون «عملیات مروارید» نبردی ماندگار را در دل دریاها رقم زدند همواره در اذهان به زیبایی باقی مانده است.
در ادامه ی این حماسه های ماندگار،  مقاومت جانانه مردان قهرمان ناوچه «سهند» و «سبلان» در رویارویی مستقیم با آمریکای خبیث در ماه‌های پایانی جنگ تحمیلی و عروج مظلومانه آنان در اعماق پرتلاطم دریا، ضمن به تصویر کشیدن غیرت جوانان ایرانی، و حماسه آفرینی کارکنان جان بر کف نیروی دریایی، چهره پلید و روح خبیث جنگ طلبانه آمریکا را نمایان ساخت. 
خوشبختانه امروز نخل پر ثمر خون شهیدان عزتمند نیروی دریایی به بار نشسته و محصول شیرین اقتدار، سربلندی و عزت آفرینی آن با توسعه ی دانش پایه ی و خودکفایی برای شکل گیری نیرویی که هیچ نقطه از آب های جهان دور از دسترس آن نیست ، کام ملت بزرگ ما را شیرین کرده است . 
اینجانب با پاسداشت یاد و نام شهیدان بلند آوازه نیروی دریایی و تبریک هفتم آذرماه به جنابعالی و آحا کارکنان این نیرو، توفیق روز افزون همه ی هم‌رزمان و سفید جامگان دریادل و خانواده های صبور و مقاومشان را از درگاه خداوند متعال، تحت توجهات حضرت ولی عصر«عج» و رهبری های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا«مدظله العالی» خواستارم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی