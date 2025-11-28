خودکفایی نیروی دریایی کام مردم را شیرین کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش، طی پیامی خطاب به امیر دریادار شهرام ایرانی، هفتم آذر سالروز نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت.

متن پیام تبریک بدین شرح است:

همرزم ارجمند امیر دریادار شهرام ایرانی

فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

هفتم آذرماه سالروز حماسه آفرینی و شجاعت سپیدجامگان دریادلی است که درطوفان حوادث سال‌های جنگ تحمیلی با حضور در دریای عزتمندی بر امواج مردانگی سوار شده و با ایستادگی در برابر هجوم ناجوانمردانه دشمن، آرامش را بر آب‌های سرزمینی مان تحکم ساختند.

مردانی که با صلابت و اقتدار در راه پاسداری و صیانت از مرزهای آبی کشور مقدس‌مان، شجاعت شهیدانی دریادل و اسطوره ها و ایثارگران نام آشنای دریا را یادآور شدند.

خاطرات رشادت و پایمردی کارکنان غیور و شجاع نیروی دریایی راهبردی و حیاتی ارتش، که در همان ماه‌های ابتدایی جنگ هشت ساله، طومار دشمن بعثی را در هم پیچیدند و با خلق حماسه ای همچون «عملیات مروارید» نبردی ماندگار را در دل دریاها رقم زدند همواره در اذهان به زیبایی باقی مانده است.

در ادامه ی این حماسه های ماندگار، مقاومت جانانه مردان قهرمان ناوچه «سهند» و «سبلان» در رویارویی مستقیم با آمریکای خبیث در ماه‌های پایانی جنگ تحمیلی و عروج مظلومانه آنان در اعماق پرتلاطم دریا، ضمن به تصویر کشیدن غیرت جوانان ایرانی، و حماسه آفرینی کارکنان جان بر کف نیروی دریایی، چهره پلید و روح خبیث جنگ طلبانه آمریکا را نمایان ساخت.

خوشبختانه امروز نخل پر ثمر خون شهیدان عزتمند نیروی دریایی به بار نشسته و محصول شیرین اقتدار، سربلندی و عزت آفرینی آن با توسعه ی دانش پایه ی و خودکفایی برای شکل گیری نیرویی که هیچ نقطه از آب های جهان دور از دسترس آن نیست ، کام ملت بزرگ ما را شیرین کرده است .

اینجانب با پاسداشت یاد و نام شهیدان بلند آوازه نیروی دریایی و تبریک هفتم آذرماه به جنابعالی و آحا کارکنان این نیرو، توفیق روز افزون همه ی هم‌رزمان و سفید جامگان دریادل و خانواده های صبور و مقاومشان را از درگاه خداوند متعال، تحت توجهات حضرت ولی عصر«عج» و رهبری های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا«مدظله العالی» خواستارم.