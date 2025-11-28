ایران حمله تروریستی پهپادی در خاک تاجیکستان را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان در تاجیکستان که منجر به کشته‌شدن سه شهروند چینی شاغل در این کشور شد را محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، با دولت‌های تاجیکستان و چین اعلام همبستگی کرد.