خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

املاک بی‌سند دستگاه‌های اجرایی زیر ذره‌بین دیوان محاسبات کشور

املاک بی‌سند دستگاه‌های اجرایی زیر ذره‌بین دیوان محاسبات کشور
کد خبر : 1720042
لینک کوتاه کپی شد.

دیوان محاسبات کشور نظارت پیشگیرانه بر صدور اسناد مالکیت دولتی برای املاک، جاده‌ها، بستر رودخانه‌ها و ابنیه دولتی فاقد سند را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، میرشکاری ـ حسابرس کل حقوقی و قضایی این نهاد نظارتی ـ با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ضمن تشریح اهداف و رویکردهای پیشگیرانه دیوان محاسبات گفت: برخی تعاریف برای صیانت هرچه بیشتر از بیت‌المال توسط این نهاد نظارتی بازتعریف می‌شود تا از بروز تخلف جلوگیری شود.

او افزود: یکی از مهم‌ترین موارد مورد توجه دیوان محاسبات، صدور سند مالکیت برای اراضی، املاک و ابنیه دولتی است.

میرشکاری اظهار داشت: سند تعدادی از املاک و مستغلات به نام دولت صادر شده و دیوان محاسبات اکنون به دنبال رسیدگی به املاکی است که هنوز برای آنها سند صادر نشده است.

حسابرس کل حقوقی و قضائی دیوان محاسبات با بیان اینکه از سال ۱۴۰۲ تاکنون در مجموع ۱۹۸ هزار ملک فاقد سند شناسایی شده، ادامه داد: حدود ۲۹۲ هزار کیلومتر بزرگراه و آزادراه در کشور وجود دارد که برای ۱۷۸ هزار کیلومتر آن سند مالکیت صادر شده است. همچنین حدود ۱۹۰ هزار هکتار بستر رودخانه شناسایی شده که تنها برای ۲۸ هزار هکتار سند مالکیت دولت و برای حدود ۹۰ هزار هکتار به‌نام شرکت‌های آب منطقه‌ای سند صادر شده است؛ این در حالی است که دیوان محاسبات بر ضرورت صدور سند به‌نام دولت تأکید دارد.

وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دیوان گفت: در مرحله نخست، تذکرات لازم برای جلوگیری از تضییع بیت‌المال به دستگاه‌ها ارائه می‌شود؛ اما در صورت بروز تخلف و تضییع بیت‌المال، با مدیران دستگاه‌ها برخورد خواهد شد و ضرر و زیان وارده از سوی دادسرای دیوان محاسبات پیگیری و رسیدگی می‌شود

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی