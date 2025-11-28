او افزود: یکی از مهم‌ترین موارد مورد توجه دیوان محاسبات، صدور سند مالکیت برای اراضی، املاک و ابنیه دولتی است.

میرشکاری اظهار داشت: سند تعدادی از املاک و مستغلات به نام دولت صادر شده و دیوان محاسبات اکنون به دنبال رسیدگی به املاکی است که هنوز برای آنها سند صادر نشده است.

حسابرس کل حقوقی و قضائی دیوان محاسبات با بیان اینکه از سال ۱۴۰۲ تاکنون در مجموع ۱۹۸ هزار ملک فاقد سند شناسایی شده، ادامه داد: حدود ۲۹۲ هزار کیلومتر بزرگراه و آزادراه در کشور وجود دارد که برای ۱۷۸ هزار کیلومتر آن سند مالکیت صادر شده است. همچنین حدود ۱۹۰ هزار هکتار بستر رودخانه شناسایی شده که تنها برای ۲۸ هزار هکتار سند مالکیت دولت و برای حدود ۹۰ هزار هکتار به‌نام شرکت‌های آب منطقه‌ای سند صادر شده است؛ این در حالی است که دیوان محاسبات بر ضرورت صدور سند به‌نام دولت تأکید دارد.

وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دیوان گفت: در مرحله نخست، تذکرات لازم برای جلوگیری از تضییع بیت‌المال به دستگاه‌ها ارائه می‌شود؛ اما در صورت بروز تخلف و تضییع بیت‌المال، با مدیران دستگاه‌ها برخورد خواهد شد و ضرر و زیان وارده از سوی دادسرای دیوان محاسبات پیگیری و رسیدگی می‌شود