دیدار فرستاده ویژه عراقچی با وزیر خارجه نیجر

به گزارش ایلنا، اکبر خسروی نژاد در دیدار با وزیر خارجه نیجر ضمن تشکر از رای منفی و شجاعانه نیجر به قطعنامه ضد ایرانی چند کشور اروپایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را نشانه سیاست اصولی و ضد استعماری دولت جمهوری نیجر دانست.

وی بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط همه جانبه با این کشور دوست در غرب آفریقا تاکید کرد.

«باکاری یائو سانگاره» وزیر خارجه نیجر نیز در این دیدار ضمن تشکر و استقبال از دعوت همتای ایرانی، روابط دو کشور را عالی و برادرانه خواند.

وی با اشاره به سفر سال گذشته نخست وزیر نیجر به تهران، آن را نقطه عطفی در ارتقای روابط دوجانبه خواند و ایران را یک دوست قدرتمند نیجر دانست و تأکید کرد لازم است روابط اقتصادی دو کشور به اندازه سطح عالی روابط سیاسی گسترش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، فرستاده ویژه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در دیدار دیگری ضمن تسلیم دعوتنامه وزیر خارجه کشورمان به «عبداللّه دیوب» وزیر خارجه جمهوری مالی، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همه جانبه مناسبات دوستانه و مبادلات اقتصادی با این کشور آفریقایی تأکید کرد.

عبداللّه دیوب نیز با ابراز خرسندی از دریافت دعوتنامه همتای ایرانی خود، جمهوری اسلامی ایران را دوستی نزدیک برای کشورش خواند و آمادگی مالی را برای برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی با ایران اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، دیدارهای فرستاده سید عباس عراقچی با وزرای خارجه نیجر و مالی به دلیل حضور همزمان آنها در «واگادوگو»، پایتخت بورکینافاسو، در این شهر انجام شد.