رویکرد سازمان برنامه و بودجه درباره حذف بودجه شرکتهای ناکارآمد از بودجه ۱۴۰۵
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه میتوان در تدوین بودجه ۱۴۰۵ ردیف بودجهای شرکتهای غیرضرور و ناکارآمد را کنار گذاشته یا ادغام کرد تا هزینههای دولت کاهش یابد، گفت: برخی شرکتها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند و بسیاری از ردیفهایی که در گذشته ایجاد شدهاند امروز ضرورتی ندارند و میتوان برای کاهش کسری بودجه آنها را حذف یا فریز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رویکرد سازمان برنامه و بودجه درباره حذف بودجه دستگاهها و شرکتهای ناکارآمد از سند دخل و خرج ۱۴۰۵ گفت: طبیعتاً شرکتها، چه کارآمد باشند چه ناکارآمد، ما طبق قانون باید بودجه آنها را به مجلس بیاوریم و نشان دهیم که وضعیت چگونه است. با این حال تعدادی از شرکتها هستند که میشود نباشند و میشود آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی افزود: بنابراین ما و مجلس میتوانیم روی این موضوع اتفاق نظر داشته باشیم. میتوانیم بگوییم بخشی از این شرکتها، مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴، جز به ضرورتهایی که در سیاستها آمده، نیاز به بنگاهداری ندارند. از سویی دیگر بسیاری از این بنگاهها بنا به اقتضائاتی هنوز مدیریتشان در دست دولت بوده، اما سهامشان متعلق به مردم است؛ مثل سهام عدالت که مالکیت در اختیار مردم است، اما مدیریت همچنان دولتی مانده. میتوانیم این ساختار را اصلاح کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: همچنین برخی ردیفهای بودجهای در زمانی ایجاد شده که دولت وضعیت مالی بهتری داشت و میتوانست به برخی حوزهها کمک کند، اما امروز میتوان گفت ضرورتی برای ادامه آنها وجود ندارد یا اگر آن حوزه این منابع را دریافت نکند، آسیبی وارد نمیشود. میشود این موارد را اولویتبندی و حتی حذف کرد.
پورمحمدی ادامه داد: بنابراین در تلاشیم بتوانیم در این بخش به اتفاق نظر برسیم؛ یعنی ردیفهایی که غیرضرور است را حذف کنیم، ردیفهایی که قابل ادغام است، ادغام کنیم، دستگاههایی که میشود ساختارشان را کوچک کرد، کوچک کنیم، و دستگاههایی که امکان ادغام دارند را در هم ادغام کنیم.
وی ادامه داد: بعضی از ردیفها هم که ضرورت چندانی ندارند، میتوان حداقل فریزشان کرد به نحوی که کشور با کمترین کسری بودجه روبهرو شود. در عین حال دولت باید بتواند خدمات اصلی و مأموریتهای اساسی خود در حوزه سلامت، آموزش، معیشت و امنیت را بهخوبی ارائه دهد و هزینههای غیرضروری را کاهش دهد.