خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سراج:

بسیج همواره آماده خدمت‌رسانی به مردم در عرصه‌های مختلف است

بسیج همواره آماده خدمت‌رسانی به مردم در عرصه‌های مختلف است
کد خبر : 1719923
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: بسیج شجره طیبه و موتور خدمت رسانی به مردم است و با حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و دفاعی، نماد اقتدار، همبستگی و مشارکت عمومی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور است.

به گزارش ایلنا، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد هفته بسیج، اظهار کرد: تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام راحل از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و امروز جهاد و حماسه‌ آفرینی‌های این نهاد ارزشمند و مردمی، در تمامی عرصه‌ها مشهود است.

 

سراج افزود: بسیج شجره طیبه و موتور خدمت رسانی و توسعه ایران اسلامی است. بسیج با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و دفاعی، نماد اقتدار، همبستگی و مشارکت عمومی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور است.

دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: بسیجیان در طول ۴۶ سال گذشته، در عرصه‌های مختلف هرجا نیاز به همراهی و کمک آنان بود، حضور پیدا کردند. همانطور که رهبر انقلاب در بیانات‌شأن فرمودند؛ امروز بسیج مربوط به قشر خاصی نیست و همه اقوام، اصناف و قشرها را دربرمی‌گیرد. 

وی یادآور شد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این تفکر بسیجی میلیون‌ها ایرانی بود که با فرهنگ بسیج هماهنگ و همراه بود و توانست در اقدامی انقلابی و بسیجی در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه حامیان آنها بایستد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اینکه بسیج در همه زمان‌ها و لحظه‌ها آماده خدمت‌رسانی به مردم است، گفت: وجود بسیج در هر کشوری یک ضرورت است و برای کشوری مانند ایران که در مقابل زورگویان بین‌المللی ایستاده و سینه سپر کرده بیش از همه کشورها ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات