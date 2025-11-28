سراج:
بسیج همواره آماده خدمترسانی به مردم در عرصههای مختلف است
معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: بسیج شجره طیبه و موتور خدمت رسانی به مردم است و با حضور فعال در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و دفاعی، نماد اقتدار، همبستگی و مشارکت عمومی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور است.
به گزارش ایلنا، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد هفته بسیج، اظهار کرد: تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام راحل از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و امروز جهاد و حماسه آفرینیهای این نهاد ارزشمند و مردمی، در تمامی عرصهها مشهود است.
سراج افزود: بسیج شجره طیبه و موتور خدمت رسانی و توسعه ایران اسلامی است. بسیج با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و حضور فعال در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و دفاعی، نماد اقتدار، همبستگی و مشارکت عمومی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور است.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: بسیجیان در طول ۴۶ سال گذشته، در عرصههای مختلف هرجا نیاز به همراهی و کمک آنان بود، حضور پیدا کردند. همانطور که رهبر انقلاب در بیاناتشأن فرمودند؛ امروز بسیج مربوط به قشر خاصی نیست و همه اقوام، اصناف و قشرها را دربرمیگیرد.
وی یادآور شد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این تفکر بسیجی میلیونها ایرانی بود که با فرهنگ بسیج هماهنگ و همراه بود و توانست در اقدامی انقلابی و بسیجی در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه حامیان آنها بایستد.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اینکه بسیج در همه زمانها و لحظهها آماده خدمترسانی به مردم است، گفت: وجود بسیج در هر کشوری یک ضرورت است و برای کشوری مانند ایران که در مقابل زورگویان بینالمللی ایستاده و سینه سپر کرده بیش از همه کشورها ضروری است.