پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سردار حاجی زاده

«دختر عزیز! توفیق حفظ قرآن بر شما مبارک باشد.

به ترجمه هم نگاه کنید. نماز و حجاب و گوش‌کردن حرف پدر و مادر و خوب درس‌خواندن سفارش‌های من برای سال‌های آینده شما است.

قرآن کریم را خوب حفظ کنید. موفق باشید ان‌شاءالله»