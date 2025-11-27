به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جلسه بررسی وضعیت تحقق مصوبات بانکی سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری در بخش تولید، از سیاست‌های اصلی دولت و از تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب است؛ به همین دلیل در سفر‌های استانی، بخشی از مصوبات به تخصیص و اعطای تسهیلات بانکی برای طرح‌های مختلف تولیدی اختصاص می‌یابد.»

وی افزود: «این کار، مهم‌ترین رسالت بانک‌هاست؛ به‌ویژه بانک‌های دولتی که باید در تولید، کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی، با به‌حرکت درآوردن چرخ‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری نقش‌آفرینی کنند.»

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم تقویت اختیارات شبکه بانکی در استان‌ها ادامه داد: «برای اینکه تسهیلات به معنای واقعی کلمه در خدمت بخش خصوصی و تولید قرار گیرد، جلسات متعددی با رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار کرده‌ایم تا سازوکار‌هایی طراحی شود که اختیارات بانک‌های استان افزایش یابد و تصمیم‌گیری‌ها نزدیک‌تر به میدان تولید انجام شود.»

قائم‌پناه با اشاره به نشست خود با معاونان بانک‌های مختلف کشور گفت: «در جلسه‌ای که طی دو هفته گذشته با معاونان بانک‌ها داشتیم، تأکید کردم همان‌طور که رئیس یک بانک اختیار دارد چند همت تسهیلات را براساس تشخیص خود به افراد مختلف پرداخت کند، به طریق اولی رئیس‌جمهور محترم می‌تواند برای حمایت از تولید و صنعت، تکلیف مشخصی برای اعطای تسهیلات تعیین کند.»

وی افزود: «رئیس‌جمهور به استانداران تفویض اختیار کرده است تا در چارچوب قانون، به بانک‌ها برای حمایت از تولید تکلیف کنند؛ تکلیف نه به این معنا که بانک از سود خود بگذرد، بلکه به این معنا که جهت‌دهی منابع بانکی در خدمت رشد اقتصادی استان و کاهش بیکاری قرار گیرد.»

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: «چندین سال است که معظم‌له بر اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری در تولید و حمایت از بخش خصوصی در همه عرصه‌ها تأکید دارند. بر همین اساس، خواهش من این است که بانک‌ها تا جایی که قانون اجازه می‌دهد و تا زمان ابلاغ اختیارات جدید از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، روند اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی را تسریع کنند.»

قائم‌پناه با اشاره به بازدید اخیر خود از یک کارخانه تولید MDF در بوشهر گفت: «در همان واحد، یک نجار توانسته کارآفرینی کند و برای جمعی اشتغال ایجاد کند. اگر به چنین افرادی وام ندهیم، پس به چه کسانی باید تسهیلات بدهیم؟»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات بانکی سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: «در این سفر، ۲۰ همت برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید در قالب ۵۲۶ طرح مصوب شد که از این تعداد، ۴۹۷ طرح مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، ظرف حدود یک سال، تنها حدود ۴۰ درصد این مصوبات محقق شده که به هیچ وجه قابل قبول نیست. همچنین ۷۲ طرح جایگزین معرفی شد که توسط بانک‌ها پذیرفته نشد.»

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تمرکز توسعه نباید صرفاً بر پایتخت باشد، گفت: «تهران دیگر گنجایش توسعه متمرکز و جذب جمعیت جدید را ندارد. باید زمینه‌ای فراهم شود که از سراسر ایران برای کار و سرمایه‌گذاری به استان‌هایی مانند بوشهر بیایند. چهره بوشهر باید تغییر کند و آبادتر شود.»

قائم‌پناه تأکید کرد: «ما به‌عنوان بخش دولتی باید یاور و پشتیبان بخش خصوصی باشیم. دستگاه‌های اجرایی، از صنعت و میراث فرهنگی تا استانداری، باید تسهیل‌گر باشند و بانک‌ها نیز باید در همین مسیر حرکت کنند.»

وی افزود: «بهترین اقدام این است که بانک‌ها را به سمت تولید هدایت کنیم. هیچ کاری برای یک مدیر بانکی واجب‌تر از این نیست که به توصیه‌های مقام معظم رهبری عمل کند و سیاست‌های دولت را در میدان عمل پیش ببرد.»

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم پیوند توسعه مالی و توسعه منطقه‌ای ادامه داد: «هر شرکتی که در یک استان حضور دارد، باید در همان استان نیز حساب و حضور مؤثر داشته باشد و منابع آن در خدمت توسعه همان منطقه قرار گیرد. این بخشی از تحقق عدالت منطقه‌ای است.»

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت اقتصاد دریا‌محور در استان‌های ساحلی گفت: «اقتصاد دریامحور باید به‌طور جدی شکل بگیرد و تقویت شود. این امر زمانی محقق می‌شود که همه حاضران در این جلسه، از دستگاه‌های اجرایی تا شبکه بانکی و بخش خصوصی، برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری رقابت مثبت داشته باشند تا کشور ساخته شود.»

وی در پایان تأکید کرد: «همه ما موظفیم برای تحقق عدالت و حمایت واقعی از تولید تلاش کنیم؛ مسیر پیشرفت ایران از میدان تولید می‌گذرد و بانک‌ها در این مسیر، نقشی کاملاً تعیین‌کننده دارند.»