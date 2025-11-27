خبرگزاری کار ایران
سردار نقدی:

بسیج نسخه اعجازآمیز سپاه در برابر همه توطئه‌هاست

کد خبر : 1719879
​مشاور عالی فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه بسیج به‌عنوان نسخه اعجازآمیز امام راحل، این کشور را در برابر توطئه‌ها بیمه کرد، گفت: وقتی ملت ایران با ایمان و اقتدار، بزرگ‌ترین قدرت دنیا را از کشور بیرون کرد و ۶۰ هزار نظامی آمریکایی را با دست خود از ایران اخراج نمود، همه طرح‌های دشمنان شکست خورد.

به گزارش ایلنا، نمایش ۳۰ هزار نفری اقتدار بسیجیان مشهد مقدس با حضور سردار سرتیپ «محمدرضا نقدی» مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار «سید هاشم غیاثی» فرمانده سپاه امام رضا  (ع) و جمعی از مسئولین لشکری و استانی صبح امروز (پنجشنبه)  در خیابان امام رضا علیه‌السلام مشهد برگزار شد.

سردار نقدی، در این مراسم با اشاره به مسیر ۴۶ ساله انقلاب اسلامی اظهار داشت: بسیج نهالی است که به دست امام خمینی (ره) کاشته شد و اکنون به درختی تناور بدل شده که همه دنیا را به شگفتی واداشته است. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین فلسفه مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی گفت: در نظام‌های سلطنتی و امپراتوری، مردم هیچ نقشی ندارند و در دموکراسی‌های غربی هم مشارکت مردم تنها تا زمان رأی دادن محدود می‌شود؛ اما در جمهوری اسلامی، مردم و دولت از هم جدایی ندارند. همه مردم عضو یک کابینه هستند، کابینه‌ای ۹۰ میلیونی که خودشان مسئول ساختن آینده کشورند.

سردار نقدی با مرور تاریخ پس از پیروزی انقلاب افزود: وقتی ملت ایران با ایمان و اقتدار، بزرگ‌ترین قدرت دنیا را از کشور بیرون کرد و ۶۰ هزار نظامی آمریکایی را با دست خود از ایران اخراج نمود، همه طرح‌های دشمنان شکست خورد. نسخه اعجازآمیز امام راحل، این کشور را در برابر توطئه‌ها بیمه کرد. سردار نقدی خاطرنشان کرد: از عملیات طبس تا جنگ تحمیلی، دشمنان مستقیم وارد میدان شدند یا از نیابتی‌ها استفاده کردند، اما در همه مراحل با شکست روبه‌رو شدند. 

 مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیج را فراتر از یک ارتش مردمی توصیف کرد و گفت: بسیج برای این کشور، همه چیز بوده است؛ در دفاع مقدس، در مقابله با بیماری‌ها، در برقراری امنیت، در شناسایی جاسوسان، و در صحنه‌های خدمت‌رسانی به مردم بوده است.

 وی از مجاهدت شهید سلیمانی و نیرو‌های بسیجی در نابودی داعش یاد کرد و افزود: امروز دوران نیابتی‌های دشمن تمام شده است؛ قدرت ایمان و بسیج، دشمن را در همه جبهه‌ها به عقب رانده است.

سردار نقدی خطاب به فرماندهان و رزمندگان حاضر گفت: بسیجیان امروز یک صدا فریاد می‌زنند که نابودی رژیم صهیونیستی خواسته همه ماست. سختی‌ها را برای شرف و اسلام تحمل کردیم و امروز ملت‌ها بیدار شده‌اند؛ شعار‌های روز ۲۲ بهمن ایران، امروز فریاد همه ملت‌های آزاده جهان است.

وی با اشاره به پیوند معنوی بسیجیان با ولایت، اظهار داشت: در کنار گنبد نورانی امام رضا (ع)، پیمان می‌بندیم که تا آخرین قطره خون پای ارزش‌های انقلاب بایستیم و راه امام و شهدا را تا پیروزی نهایی ادامه دهیم.

علت انحراف ستون فقرات