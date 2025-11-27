خبرگزاری کار ایران
معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری:

پزشکیان برای منافع ملی لحظه‌ای دریغ نمی‌کند

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری گفت: پزشکیان خود را نماینده همه ملت ایران می‌داند و برای منافع ملی لحظه‌ای دریغ نکرده و نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نه دولت علیل است و نه ملت ذلیل. دکتر ‎پزشکیان قدرشناس یکایک ۱۶ میلیون نفری است که به او رأی داده‌اند اما خود را نماینده همه ملت عزیز ‎ایران و ‎رئیس‌جمهور آنانی که به رقیب رأی داده‌اند و یا در انتخابات غایب بوده‌اند هم می‌داند، برای منافع ملی هم لحظه‌ای دریغ نکرده و نخواهد کرد.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
