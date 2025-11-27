عراقچی
مذاکرات متوازن و منصفانه را مد نظر قرار خواهیم داد
وزیر امور خارجه درباره مذاکرات در فرانسه گفت: گفتوگوها در شرایط خوبی نیست و زمانی که مطمئن شویم امکان مذاکرات متوازن و منصفانه برای رسیدن به یک نتیجه با منافع متقابل مقدور هست، طبیعی است که مد نظر قرار خواهیم داد.
به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در پاریس گفت: سفر من به پاریس در ادامه مشورتها و رایزنیهایی است که از قبل با این کشور در حوزههای مختلف داشتیم، هم مسائل منطقهای، هم موضوع هستهای، هم بحثهای اروپایی و مسئله اوکراین و مسائل بین المللی و هم مسائلی که دوجانبه بین ما مطرح است.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: البته اختلاف نظرها بین ایران و فرانسه زیاد است و در مسائل مختلف اختلاف نظر داریم ولی در عین حال همواره گفتوگوهای سیاسی در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی (سازمان ملل) با هم داشتهایم و امسال بحثهای مفصلی بین دو کشور درباره مسائل هستهای وجود داشت.
عراقچی گفتوگو را امری لازم و بدیهی دانست و گفت: در روابط بین الملل؛ اطلاع از مواضع یکدیگر و جلوگیری از سوء تفاهمها و اشتباه محاسبات همواره خیلی مهم بوده و از اهداف اصلی گفتوگوها است، در روابط دوجانبه نیز اخیرا بحث آزادی خانم اسفندیاری بوده که بحمدالله در مراحل آخر است، اشکالات و موانعی در کار سفارت خانههای دو کشور وجود دارد که قرار شد برطرف شود.
وزیر امور خارجه افزود: در موضوع هستهای مفصل بحث کردیم و مواضع کشور را توضیح دادم و اینکه چرا در حال حاضر یک مذاکره متوازن و منصفانه به علت رویکردی که در آمریکاییها مشاهده میکنیم مقدور نیست و اینکه جمهوری اسلامی همواره آماده مذاکره بوده و ما هیچگاه صحنه دیپلماسی را خالی نکردیم ولی طبیعی است که دیپلماسی و مذاکره قواعد خودش را دارد و در صورتی میتواند انجام شود یا موفق باشد که قواعدش رعایت شود.
وی گفت: مهمترین قاعده مذاکره اجتناب از زیاده خواهی و زورگویی است، مذاکره با دیکته نوشتن و دستور گوش دادن زمین تا آسمان فاصله دارد و زمانی که مطمئن شویم امکان مذاکرات متوازن و منصفانه برای رسیدن به یک نتیجه با منافع متقابل مقدور است، مد نظر قرار خواهیم داد.
عراقچی تصریح کرد: درباره مسائل منطقهای نیز درباره لبنان، فلسطین و غزه مفصل صحبت داشتیم و مواضع یکدیگر را شنیدیم، مهم این است که به هر حال منطقه تحمل تنشهای بیشتر و درگیری بیشتر را ندارد و عامل اصلی این تنشها و درگیریها رژیم صهیونیستی است که متاسفانه یک مصونیت غیرقابل قبولی از طرف آمریکا و کشورهای غربی به آن داده شده که هر کار که بخواهند میتوانند انجام بدهند و آنها از اینکه در مجامع بین المللی علیه این رژیم اقدامی شود جلوگیری کنند، طبیعی است در مسائل مختلف اختلاف نظر داریم ولی گفتوگو را هیچ وقت رها نکردهایم.