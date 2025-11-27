خبرگزاری کار ایران
مذاکرات متوازن و منصفانه را مد نظر قرار خواهیم داد

​وزیر امور خارجه درباره مذاکرات در فرانسه گفت: گفت‌و‌گو‌ها در شرایط خوبی نیست و زمانی که مطمئن شویم امکان مذاکرات متوازن و منصفانه برای رسیدن به یک نتیجه با منافع متقابل مقدور هست، طبیعی است که مد نظر قرار خواهیم داد.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در پاریس گفت: سفر من به پاریس در ادامه مشورت‌ها و رایزنی‌هایی است که از قبل با این کشور در حوزه‌های مختلف داشتیم، هم مسائل منطقه‌ای، هم موضوع هسته‌ای، هم بحث‌های اروپایی و مسئله اوکراین و مسائل بین المللی و هم مسائلی که دوجانبه بین ما مطرح است.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: البته اختلاف نظر‌ها بین ایران و فرانسه زیاد است و در مسائل مختلف اختلاف نظر داریم ولی در عین حال همواره گفت‌و‌گو‌های سیاسی در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی (سازمان ملل) با هم داشته‌ایم و امسال بحث‌های مفصلی بین دو کشور درباره مسائل هسته‌ای وجود داشت.

عراقچی گفت‌و‌گو را امری لازم و بدیهی دانست و گفت: در روابط بین الملل؛ اطلاع از مواضع یکدیگر و جلوگیری از سوء تفاهم‌ها و اشتباه محاسبات همواره خیلی مهم بوده و از اهداف اصلی گفت‌و‌گو‌ها است، در روابط دوجانبه نیز اخیرا بحث آزادی خانم اسفندیاری بوده که بحمدالله در مراحل آخر است، اشکالات و موانعی در کار سفارت خانه‌های دو کشور وجود دارد که قرار شد برطرف شود.

وزیر امور خارجه افزود: در موضوع هسته‌ای مفصل بحث کردیم و مواضع کشور را توضیح دادم و اینکه چرا در حال حاضر یک مذاکره متوازن و منصفانه به علت رویکردی که در آمریکایی‌ها مشاهده می‌کنیم مقدور نیست و اینکه جمهوری اسلامی همواره آماده مذاکره بوده و ما هیچگاه صحنه دیپلماسی را خالی نکردیم ولی طبیعی است که دیپلماسی و مذاکره قواعد خودش را دارد و در صورتی می‌تواند انجام شود یا موفق باشد که قواعدش رعایت شود.

وی گفت: مهمترین قاعده مذاکره اجتناب از زیاده خواهی و زورگویی است، مذاکره با دیکته نوشتن و دستور گوش دادن زمین تا آسمان فاصله دارد و زمانی که مطمئن شویم امکان مذاکرات متوازن و منصفانه برای رسیدن به یک نتیجه با منافع متقابل مقدور است، مد نظر قرار خواهیم داد.

عراقچی تصریح کرد: درباره مسائل منطقه‌ای نیز درباره لبنان، فلسطین و غزه مفصل صحبت داشتیم و مواضع یکدیگر را شنیدیم، مهم این است که به هر حال منطقه تحمل تنش‌های بیشتر و درگیری بیشتر را ندارد و عامل اصلی این تنش‌ها و درگیری‌ها رژیم صهیونیستی است که متاسفانه یک مصونیت غیرقابل قبولی از طرف آمریکا و کشور‌های غربی به آن داده شده که هر کار که بخواهند می‌توانند انجام بدهند و آنها از اینکه در مجامع بین المللی علیه این رژیم اقدامی شود جلوگیری کنند، طبیعی است در مسائل مختلف اختلاف نظر داریم ولی گفت‌و‌گو را هیچ وقت رها نکرده‌ایم.

علت انحراف ستون فقرات