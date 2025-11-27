اداره امور استانها باید متحول شود
معاون امور اجرایی رئیسجمهور با اشاره به ضرورت تحول در شیوه اداره امور استانها، گفت: برای ساختن کشور و برقراری عدالت، باید منابع هر منطقه در همان منطقه هزینه شود و مدیران با روحیه همکاری، رقابت سالم و حضور میدانی در کنار مردم فعالیت کنند.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه روز پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت تسهیلات سفر ریاستجمهوری به استان بوشهر با انتقاد از برخی رویههای اداری و فاصله گرفتن مدیران از بدنه تولید و خدمات افزود: مدیرکل نباید تنها پشت میز بنشیند؛ باید به میدان برود، مشکلات فعالان را از نزدیک ببیند و از تولیدکننده تا کشاورز را همراهی کند.
معاون امور اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: همانطور که در برخی استانها با اصلاح الگوی کشت، بهرهوری چندین برابر شد، اینجا نیز باید مدیران بخش کشاورزی، شیلات، صنعت و گردشگری پای کار باشند.
قائمپناه با تأکید بر نقش کلیدی رقابت سالم گفت: رقابت، نه برای حذف یکدیگر، بلکه برای تسهیلگری، برای پیشرفت استان و برای افزایش تولید و صادرات باید محور کار مدیران باشد چراکه کشور با دستور از بالا ساخته نمیشود؛ میدان عمل همینجا و در کنار مردم است.
وی بوشهر را استانی با ظرفیتهای گسترده تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری دانست و افزود: استان بوشهر از شمال تا جنوب، توان جذب گردشگر داخلی و خارجی را دارد.
قائمپناه افزود: باید کنسرسیومهای تبلیغاتی گردشگری در سطح جهانی شکل بگیرد تا ظرفیتهای خلیج فارس و قدمت تاریخی منطقه معرفی شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به لزوم همراهی نظام بانکی در توسعه استان اظهار کرد: مدیران بانکها باید با جدیت بیشتری پای کار باشند. ما از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیر رفع مشکلات هستیم.
وی گفت: همچنین حسابهایی که مربوط به فعالیت در این استان است باید به بوشهر بازگردد و این دستور صریح رئیسجمهور است و منابع و مصارف هر شرکت باید در محل فعالیت آن باشد.
معاون امور اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: عدالت نیست که آلودگی یا فشار فعالیتهای صنعتی را مردم این استان تحمل کنند، اما منابع مالی آن به استانهای دیگر منتقل شود. این رویکرد با منش دولت و سیاستهای کلان نظام سازگار نیست.
قائمپناه با اشاره به سیاستهای کلان توسعه سواحل کشور گفت: سیاست مقام معظم رهبری و دولت آقای پزشکیان، آبادانی سواحل خلیج فارس، دریای عمان و مکران است و اقتصاد ایران باید دریا محور شود و استان بوشهر در این مسیر نقش اساسی دارد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با قدردانی از اعضای شورای برنامهریزی استان بوشهر گفت: همه ما در کنار هم برای ایران تلاش میکنیم و امیدواریم با همت جمعی، مسیر توسعه استان سرعت بیشتری بگیرد.